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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السوبر المصري .. رانيا فريد شوقي : طول عمري بحب شيكابالا

صدى البلد

علقت الفنانة رانيا فريد شوقي علي الموقف الإنساني  للاعب شيكابالا بعد ان أصطحب  مؤمن زكريا إلى ملعب مباراة السوبر المصري ليصعد معه منصة التتويج.

و علقت رانيا فريد شوقي : انا طول عمري بحب شيكابالا ، و ضدي أي إهانة لأي انسان .

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وصاحب شيكابالا نجم الزمالك مؤمن زكريا وتوجه به إلى ملعب مباراة السوبر المصري  ليصعد معه منصة التتويج، واستوقفهم في أرض الملعب أمير مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ليصافح مؤمن زكريا ويتبادلا الاحضان.


وتوج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 12 في تاريخه بعد تغلب على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

أحرز هدف الأهلي الأول البرازيلي برونو سافيو فى الدقيقة 38 وأضاف كريم فؤاد الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع.

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