لافتة إنسانية.. شاهد سيد عبد الحفيظ يقبل رأس مؤمن زكريا

حرص مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق علي مشاركة جمهورة صورة مؤثرة لة برفقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى.

وظهر سيد عبد الحفيظ وهو يقبل رأس مؤمن زكريا علي الملعب، مما حازت الصورة علي إعجاب متابعية .

واحتفل مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق بتحقيق المارد الأحمر لقب السوبر المصري في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم بإستاد هزاع بن زايد

وتواجد مؤمن زكريا على منصات التتويج بجانب لاعبي النادي الأهلي أثناء الاحتفال بلقب السوبر المصري

و توج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 12 فى تاريخه بعد التغلب على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التى أقيمت في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

أحرز هدف الأهلي الأول، البرازيلي برونو سافيو فى الدقيقة 38، وأضاف كريم فؤاد الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع.