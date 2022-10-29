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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على منافسات مصر في اليوم الثالث لبطولة أفريقيا لرفع الأثقال الباراليمبي

صدى البلد

تنطلق بعد قليل منافسات اليوم الثالث لبطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الاثقال الباراليمبي والتي تستضيفها مصر في الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتنظمها اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى.


وتبدأ المنافسات في تمام الساعة الثانية عشر  ظهرا بإقامة منافسات وزن  88 كجم رجال والذي يشارك فيه لاعب منتخبنا الأول محمد صبحي  ،  ولاعب منتخبنا للناشئين رياض علاء ،  يليه ميزان فوق 86 سيدات والذي تشارك في لاعبي منتخبنا الاول نادية فكري و أماني الدسوقي ، ثم تنطلق منافسات وزن 97 كجم  رجال بمشاركة بطلنا الباراليمبي هاني محسن وزميله بمنتخبنا الأول عبد الباسط بسيوني ، وبعده تقام منافسات   ميزان 61 كجم سيدات  بمشاركة لاعبتي منتخبنا الأول فاطمة محروس وأميمة عمر  ، ثم تقام منافسات وزن 67 كجم سيدات بمشاركة لاعبتي منتخبنا الأول فاطمة عمر وجيهان غريب ،  وتختتم منافسات اليوم بميزان 67 كجم سيدات وتشارك فيه لاعبة منتخبنا الأول أنل محمود ولاعبة منتخبنا للناشئين هاجر مصطفى.


وكان منتخبينا الوطنيين الأول والناشئين قد حصدا 59 ميدالية متنوعة حتى الآن في منافسات البطولة.

بطولة افريقيا رفع الاثقال الباراليمبي

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