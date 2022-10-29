مع ملابسها.. رسالة انتحار غامضة من فتاة في الدقي وفنان يبحث عنها

تركت فتاة رسالة غامضة في أحد مطاعم الدقي بالقاهرة، تركت ملابس تخرجها في كيس مرفق برسالة توضح فيها إقدامها على الانتحار.

عثرت فتاة على على هذه الرسالة ورداء التخرج، لتبدأ رحلتها في البحث عن الفتاة التي اعتزمت الانتحار.

سرعان ما لجأت إلى مواقع التواصل الإجتماعي، وبدأ تف ينشر رسائل مرفقة بصور الرسالة وملابسها للبحث عنها.

لسرعة البحث لجأت الفتيات إلى مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي ومن بينهم الفنانين، ونشر قصة الفتاة التي تحاول الانتحار الفنان محمد الأحمدي عبر حسابه الشخصي.



وقال الأحمدي: "يا شباب، من فضلكم، لو أي حد يقدر يوصلنا ليها بسرعة أو ضابط من أصدقائنا يساعدنا في البحث في كاميرات المراقبة هناك".

نص رسالة الانتحار

- 28 - 10 - 2022، اليوم الذي قررت التنازل عن رداء تخرجي، ذلك الرداء الأسود الجميل الذي لطالما حلمت بارتدائه لسنوات طويلة، اليوم أعلن الاكتئاب انتصاره، وأعلنت أنا رحيلي عن هذه الدنيا، فضلا من تجد هذه الرسالة أوصيكي بالدعاء لي بالرحمة والمغفرة، وردائي هذا هدية لكي تتذكريني دائما بالخير".