حقيقة توقيع الزمالك عقوبة علي شيكابالا بعد هزيمة الزمالك أمام الأهلي.. تفاصيل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقه توقيع عقوبة علي محمود عبدالرازق شيكابالا نجم وقائد الفريق عقب هزيمة الفريق أمس أمام الأهلي في كاس السوبر المصري علي استاد هزاع بن زايد

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” :" مصدر داخل الزمالك: شيكابالا كان بصحبة مؤمن زكريا وقت تسلم الميداليات ولا مجال لتوقيع أي عقوبة عليه.. ما حدث قبلها كان مجرد نرفزة ملعب وانتهت وسيد عبد الحفيظ ذهب إليه بعد اللقاء "

يستعد فريق الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جيسفالدو فيريرا، لمواجهة إنبي المتقدمة من الجولة الرابعة في الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الجولة تأجيل مواجهة الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي ضد فيوتشر، لمشاركة بيراميدز وفيوتشر في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره إنبي، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، باستاد المقاولون العرب.

وسيتطلع الزمالك حامل اللقب لمصالحة جماهيره بعد خسارة السوبر المصري مساء أمس، الجمعة أمام الأهلي، حيث يأمل في الفوز الثالث على التوالي في الدوري للحفاظ على الصدارة.

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بعد فوزه بنتيجة 2-0، مساء أمس، الجمعة، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وقدم البرازيلي برونو سافيو أوراق اعتماده هو وكريم فؤاد، حيث سجلا هدفي الفوز في الدقيقتين (40 و90+1).

وبذلك نجح الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في حصد لقب السوبر المصري للمرة 12 في تاريخه.

وبات الأهلي الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر المصري.

