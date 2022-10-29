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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل متهم بتصنيع مواد مخدرة والاتجار فيها

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بصنع مواد مخدرة والإتجارفيها في بولاق الدكرور.

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الأندازول  و الميثامفيتامين

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 4759 لسنة 2022 جنايات، أن المتهم، صنع جواهر مخدرة "الأندازول - الميثامفيتامين" بقصد الإتجار وبغير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأوضح أمر الإحالة، أنه حاز وأحرز بقصد الإتجار أقراصًا مخدرة "الترامادول" وجوهر مخدر "الحشيش"، في غيرالأحوال المصرح بها قانونًا.

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وشهد مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بورود معلومة من مصدره السري مفادها قيام المتهم بالإتجار بالموادالمخدرة مستخدما أدواته ومعداته في صنعها فاستصدر إذن من النيابة العامة وانتقل إلى مسكن المتهم فضبطه وبتفتيش مسكنه عثر على أكياس بلاستيكية بخا نبات مخدر كما عثر على أكياس بلاستيكية بها مسحوق أبيض اللونوبعض المواد بيضاء وصفراء اللون التي تستخدم في تصنيع المواد المخدرة.

محكمة جنايات الجيزة السجن المؤبد مواد مخدرة

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