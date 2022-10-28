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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحول إلى أشلاء.. شهود العيان في حادث دهس قطار لشاب بالبدرشين

أرشيفية
أرشيفية

طلبت جهات التحقيق بالجيزة، انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة شاب لقى مصرعه، بعدما صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد في منطقة البدرشين، و تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

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كان عايز يعدي 

استمعت جهات التحقيق ، لأقوال شهود العيان، وأكدوا أن المتوفى كان يعبر المزلقان بعد إغلاق السكة الحديد لمرور القطار فصدمه، حينها تحول إلى أشلاء.

كما تبين من التحريات أن لا توجد شبهة جنائية في الواقعة ولا يشتبه في وفاته جنائيا، تم نقل الجثمان إلى مستشفى البدرشين المركزي، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة. 

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تلقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا، يفيد بمصرع عامل 17 سنة، صدمه قطار في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الشاب صدمه قطار أثناء عبوره المزلقان عقب غلقة لمرور القطار، ما أدى إلى وفاته.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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