عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصدر الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يكتسح ماينز بسداسية

صدى البلد

اكتسح فريق بايرن ميونخ، نظيره ماينز بسداسية مقابل هدفين، في إطار الجولة الثانية عشر ضمن منافسات الدوري الألماني الممتاز.

وأحرز بايرن ميونخ، هدفا مبكرا عن طريق سيرجي جنابري في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف جمال موسيالا الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وعزز ساديو ماني تقدم بايرن ميونخ بهدف ثالث في الدقيقة 43.

وسجل سيلفان فيدمير، هدف ماينز الوحيد في الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل جورتسيكا هدف رابع في الدقيقة 58، ثم ماتيس تيل في الدقيقة 78 بهدف خامس، وقلص ماركوس الفارق لماينز بتسجيله هدف ثاني في الدقيقة 82.

وأخيراً سجل تشوبو موتينج الهدف السادس في الدقيقة 86.


وبدأ بايرن ميونخ المباراة بالتشكيل التالي:


حراسة المرمى: أورليش

خط الدفاع: اوباميانكو، دي ليخت، مزراوي، ديفيز.

خط الوسط: كيميتش، جوريتسكا، موسيالا.

خط الهجوم: جنابري، ماني، موتينج.


وبهذه النتيجة، يحتل بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 25  نقطة، على الجانب الأخر يأتي فريق ماينز في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

بايرن ميونخ الدوري الألماني ماينز ماني ترتيب الدوري الألماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 مباريات .. خبير لوائح يكشف عقوبة شيكابالا في السوبر المصري

حسين الشحات: شيكابالا سبني وهكذا رددت عليه.. فيديو

بشرى سارة.. 600 جنيه زيادة لأصحاب المعاشات بعد قرار الحكومة في هذه الحالة

زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص وانخفاض في أسعار السلع.. تغطية خاصة

ملامح صادمة.. حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي بسبب عمليات التجميل

إجازات شهر نوفمبر 2022 لطلاب المدارس| تفاصيل

بعد رفع الفائدة.. الرسوم الجديدة للسحب من ماكينات الصراف الآلي

لازم تخاف.. شوبير يهاجم فيريرا بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

ترشيحاتنا

أول تعليق لـ تركيا بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب مع أوكرانيا

أول تتويج لملك "الزولو" في جنوب إفريقيا منذ جلاء الإنجليز.. قصة مثيرة

رخصة 3 أشهر .. الرئيس السيسي يدعم المستثمرين بهدايا ذهبية

نيوكاسل يكتسح أستون فيلا وبرينتفورد يتعادل مع ولفرهامبتون وبالاس يفوز على ساوثهامبتون

الطقس غدا .. الأجواء حارة واستمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل

الملابس زي اللغة | مفيدة شيحة : هكذا ترتدي النساء حال الاكتئاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حافية القدمين.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة متكاملة.. شاهد

جداريات في الدوحة تتضمن أحاديث نبوية لتعريف جمهور كأس العالم بالإسلام.. صور

البرتقالي والأحمر مفاجأة.. اعرف شخصيتك من لونك المفضل

بإطلالة جديدة.. ميريهان حسين تحتفل بعيد ميلادها| شاهد

فيديو

خطأ طبي وابتزاز .. وفاء سالم تكشف سبب تشوهات وجهها |فيديوجراف

لازم نشتغل وننتج .. رسائل هامة السيسي لـ المستثمرين .. تغطية خاصة

زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص وانخفاض في أسعار السلع.. تغطية خاصة

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ