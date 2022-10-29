تصدر الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يكتسح ماينز بسداسية

اكتسح فريق بايرن ميونخ، نظيره ماينز بسداسية مقابل هدفين، في إطار الجولة الثانية عشر ضمن منافسات الدوري الألماني الممتاز.

وأحرز بايرن ميونخ، هدفا مبكرا عن طريق سيرجي جنابري في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف جمال موسيالا الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وعزز ساديو ماني تقدم بايرن ميونخ بهدف ثالث في الدقيقة 43.

وسجل سيلفان فيدمير، هدف ماينز الوحيد في الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل جورتسيكا هدف رابع في الدقيقة 58، ثم ماتيس تيل في الدقيقة 78 بهدف خامس، وقلص ماركوس الفارق لماينز بتسجيله هدف ثاني في الدقيقة 82.

وأخيراً سجل تشوبو موتينج الهدف السادس في الدقيقة 86.



وبدأ بايرن ميونخ المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: أورليش

خط الدفاع: اوباميانكو، دي ليخت، مزراوي، ديفيز.

خط الوسط: كيميتش، جوريتسكا، موسيالا.

خط الهجوم: جنابري، ماني، موتينج.



وبهذه النتيجة، يحتل بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 25 نقطة، على الجانب الأخر يأتي فريق ماينز في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.