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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مروان حمدي أفضل لاعب في مباراة المصري وإنبي بالدوري

مروان حمدي
مروان حمدي

حصل مروان حمدي  مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، على جائزة أفضل لاعب في مباراة المصري وإنبي، والتي انتهت بفوز المصري بهدفين للاشيء، وهي الجائزة التي تقدمها رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم في جميع مباريات دوري الرابطة.

ونجح مروان حمدي في تسجيل الهدف الأول بالمباراة ، قبل أن يمرر تمريرة حاسمة إلى زميله عبد الرحيم دغموم الذي نجح في احراز الهدف الثاني.

وحقق  المصري فوزا مستحقا علي إنبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين  علي ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح المصري التهديف في الدقيقة 73 عن طريق مروان حمدي .

واضاف المصري الهدف الثاني في الدقيقة 93 عن طريق عبدالرحمن دغموم.

وأهدر الفريقان العديد من الفرص التي أتيحت لهما خلال الشوط الأول.

وبهذه النتيجة يرتفع ترتيب المصري إلى المركز الثامن برصيد 4 نقاط.

وتجمد إنبي في المركز الثاني عشر برصيد نقطة واحدة.

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