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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد زواجهما.. تعرف على فارق السن بين شيري عادل وطارق صبري

شيري عادل وطارق صبري
شيري عادل وطارق صبري

تصدرت الفنانة شيري عادل، تريند جوجل بعد عقد قرانها على الفنان طارق صبري.


وتساءل البعض عن فارق العمر بين الثنائي، إذ اتضح إنه يصل إلى 8 سنوات؛ فشيري تبلغ من العمر 34 عاما، بينما يبلغ طارق صبري من العمر 42 عاما فهي تحديدا من مواليد 19 إبريل عام 1988، بينما طارق من مواليد 6 أغسطس عام 1980.


طارق صبري وشيري عادل:

نشر الفنان طارق صبري - عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام - صورة جديدة من عقد قرانه على الفنانة شيري عادل، الذي احتفل به بعيدا عن الصحافة والإعلام.

تصدر كل من الفنانة شيري عادل، والفنان طارق صبري، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد اعلان عقد قرانهما عبر السوشيال ميديا.

وحرص عدد من نجوم الفن، والجمهور على تهنئة شيري عادل  بهذا الخبر المفاجئ والسعيد، ومن المقرر ان يقيما حفل زفاف خلال الأيام القليلة القادمة.

حالة من الجدل سيطرت على الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية بعد انباء ارتباط الفنان طارق صبري بالفنانة شيري عادل. وجرى تداول العديد من الأخبار تفيد ارتباطهما بشكل رسمي استعدادا للزواج، بعد ظهورهما سويا فى أكثر من مكان عام، كان أخرها حضورهما عرض مسرحية زقاق المدق للنجمة دنيا عبد العزيز.

وحرص الثنائي على تهنئة دنيا عبد العزيز والتقاط الصور التذكارية معها وطرحها عبر صفحاتهما الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

ولم يكن ظهورهم سويا في مسرحية زقاق المدق هو الأول بل ظهر الثنائي منذ أيام في دبي أثناء حضورهما احتفالية فنية هناك.

انفصال شيري عادل ومعز مسعود

انفصلت شيري عادل عن الداعية الإسلامية معز مسعود بعد خلافات بينهما وقرر الثنائي الانفصال في هدوء.

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