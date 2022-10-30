عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصر والإمارات قلب واحد.. صور جديدة لحفل حسين الجسمي بالأهرامات

حسين الجسمي
حسين الجسمي

أبدع وتألق "جبل الأغنية العربية" الفنان الإماراتي حسين الجسمي تحت سفح الأهرامات في الجيزة، وتنقل وسط أهازيج 7 آلاف شخص من الحضور، بين مجموعة من أشهر أغنياته، واصفينه قائلين: "حسين أنت هرم مصر الرابع".  

واستهل الجسمي حفله بأغنية "بشرة خير" الشهيرة التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، وقدم أغنية "رمضان في مصر حاجة تانية" بطلب من الجمهور نظراً لشعبيتها الكبيرة، إلى جانب أغنياته المتعددة مثل "بحبك وحشتيني" و"ستة الصبح" وغيرها، مؤكداً على حبه لمصر والمصريين واعتباره مصر بلده الثاني، وقال للجمهور: "مصر حتة من قلبي"، ليبدأ غناء أغنيته الشهيرة "حتة من قلبي".


كما طالب الجمهور غناء أغنيته الشهيرة "تسلم إيدينك" فرد الجسمي قائلاً: "المصري ما يترفضلوش طلب"، وبدأ غناء الأغنية وسط تفاعل كبير من الجمهور مع جميع الأغنيات الذي قدمها، ليشارك الجميع محبته لمصر من خلال أغنية "تحيا مصر"، ليختتم الحفل بأغنية الجماهيرية "بالبنط العريض". 


وحملت الحفلة الغنائية تحت سفح الأهرامات، شعارات المحبة والأخوة من جميع الجوانب، وشارك في أحيائها الفنان المصري عمرو دياب.
 

أحدث أعمال حسين الجسمي

حسين الجسمي سفير حملة تعداد الشارقة.. يتعاون الفنان حسين الجسمي مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كوجه إعلامي وسفيراً لحملة "تعداد الشارقة 2022" تحت شعار "إنت مهم"، بهدف دعم مسيرة الخطط التنموية الشاملة وتحقيق الرفاه الاجتماعي في الإمارة يأتي ذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ومع بدء أعمال تعداد سكان إمارة الشارقة، أطلق سفير حملة "تعداد الشارقة 2022" حسين الجسمي أغنية توعوية اجتماعية بعنوان "إنت مهم" حملت وتضمنت رسالة يخاطب بها كل فرد من سكان إمارة الشارقة بأنه عنصر مهم ورئيسي لنجاح و تنفيذ التعداد السكاني، حيث يقول في كلمات الأغنية التي كتبها الإماراتي أنور المشيري مخاطباً الجمهور:
إنتَ المهم وإنتَ الأهَم
أقصدْك إنتَ و بـالإسِـم
عـزيز و غـالي عنـدنـا
لا نخلا منْـك وْ لا عَـدَم
وْمثْـل النظر في عيـنـنا
غالي وجـودك بيـنـنـا
ما انته فقط تعنـي لنـا
واحد في تعداد النسَم

ووجه الجسمي في كلمات الأغنية رسالة محبة واحترام وفخر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه وتعزيزه لخطط التنمية الشاملة في الإمارة، ودعم المسيرة التنموية وتحقيق الرفاه الاجتماعي فيها، قائلاً:
للحب سلطانٍ عظيم
غـلاك في قلبه مديم
ومادامك بخير ونعيم
نحمدْك يا والي النِعَم
وْ دارٍ بـحـبـّك وارِقـة
تبقى بْوجودِك فارِقة
وْكلما إبتِسَمْت "الشارقة"
لعيونك إنتَ تبتِسِم

وقام بتلحين العمل الإجتماعي "إنت مهم" الفنان فايز السعيد، ومن توزيع نور هاشم ومكساج جاسم محمد، وعرض الفيديو الكليب المصور بالتعاون مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، عبر القناة الخاصة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع  YouTube، إلى جانب القنوات الفضائية والإذاعات في الإمارات.

 

أغاني حسين الجسمي

واقتربت أغنية دولة غرام للمطرب حسين الجسمي من تحقيق ١٠٠ ألف مشاهدة عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

“دولة غرام” من كلمات الشاعر سعيد بن دري الفلاحي، وألحان مبارك بالعود العامري، ومن توزيع إبراهيم السويدي، وقام بعمل المكساج والماستر م. جاسم محمد.

أغنية «دولة غرام» لـ حسين الجسمي، حملت كلمات غزلية عاطفية، فيها وصف مشاعر الشوق بأسلوب جميل جداً، ويقول مطلعها:

أنت لي مسموح قـلبي تستـغله

دام هو بـالشوق لك فياض فيضه

ينبض ابحبك وفضالـك مـحله

لك دفا بشـتاه ويبردك قـيضه

وقد تم طرح أغنية "دولة غرام" عبر القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في YouTube، متضمنة كلمات الأغنية، إلى جانب عرضها عبر جميع المنصات الإلكترونية المتخصصة، وعبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية.

 

أحدث أغاني حسين الجسمي

حقق الفنان حسين الجسمي 28 مليونا و833 ألف مشاهدة - عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” - لأحدث أغانيه التي تحمل اسم “دق القلب”، وذلك بعد طرحها يوم 13 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك بعدما دخل الفنان الإماراتي حسين الجسمي قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة في العالم، على الموقع العالمي"يوتيوب" بأغنيته الجديدة ذات اللهجة العراقية "دق القلب Dag El Galb"، وحصل على مركز الـ37، منافساً النجوم العالميين "جاستن بيبر" و "سيا"، إذ حصل "بيبر" بأغنيته الجديدة "Ghost" على مركز الـ41، بينما حصلت "سيا" بأغنيتها "Cheap Thrills" على المركز 54، حيث جاءت المغنية البريطانية "اديل" بأغنيتها "Easy on me" في صدارة القائمة.
 

حفل حسين الجسمي
حفل حسين الجسمي
حفل حسين الجسمي
حفل حسين الجسمي
حفل حسين الجسمي
حفل حسين الجسمي
حفل حسين الجسمي
حفل حسين الجسمي
حفل حسين الجسمي
حفل حسين الجسمي
حفل حسين الجسمي
حفل حسين الجسمي
حفل حسين الجسمي
حفل حسين الجسمي
حفل حسين الجسمي
حفل حسين الجسمي
حسين الجسمي حفل حسين الجسمى مصر الامارات أعمال حسين الجسمي أحدث أعمال حسين الجسمي اغاني حسين الجسمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك هيتقابلوا تاني.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة.. أحمد حسن: تقرير مراقب السوبر يدين حسين الشحات في أزمة شيكابالا

مهددا بالإستقالة ..مرتضى منصور يستغيث بوزير الرياضة لإنهاء المؤامرة على الزمالك |تفاصيل

عامر حسين يكشف عن مفاجأة حول عقوبات مباراة السوبر المصري.. تفاصيل

الدولار سينهار قريبا.. اقتصادي أمريكي يطلق تحذيرًا بسبب ديون الولايات المتحدة

كسر في القدم.. تفاصيل إصابة فتوح ومدة غيابه عن الزمالك.. شاهد

الحق اشتري .. تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الأحد

فرج عامر يكشف عن مفاجأة حول مراقب مباراة السوبر المصري.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بدء العرض الخاص لـ مسلسل الغرفة 207 بحضور أبطاله

افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للجاز بحفل المغربية سارة مول البلاد .. صور

أبطال "هاشتاج جوزني" يحتفلون بالعرض الأول للفيلم

عايدة الأيوبي بجانب ماجد المصري وآدم شرقاوي.. "خمس جولات" يكشف عن أولى مفاجآته

الإثنين.. مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل دورة مهرجان متحف قصر المنيل للموسيقى العالمية

موهبتي حكمت.. درة ترد على منتقديها ودخولها الفن بسبب جمالها

من مسرح أبو بكر سالم.. الصور الكاملة لحفل تامر عاشور وبهاء سلطان

حسن شاكوش يحيى حفلا في كأس العالم بقطر.. تفاصيل

ترشيحاتنا

عددهم 40 ألفا.. موعد نقل موظفي الحكومة إلى العاصمة الإدارية وأماكن إقامتهم

رغم اتفاق ثلاثي الأطراف.. روسيا ترفض المشاركة في تفتيش سفن الحبوب الأوكرانية

دار الإفتاء: تفسير الأحلام والرؤى والمنامات جائز شرعا

طفيل القطط ..عدوى جديدة تهدد سكان العالم

الرد سيكون قاسيا.. حرس الحدود البيلاروسي يهدد أوكرانيا بعدم القيام بأعمال استفزازية

انفراجة في الأزمة.. الأمم المتحدة تتفق على عبور 14 سفينة حبوب أوكرانية غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الـ1000 جنيه بـ 350 جنيها| احذروا.. عصابات لبيع الفلوس المزورة تنتعش على فيسبوك

من الأجمل.. إليسا وأروى تتألقان بنفس الفستان| شاهد

بالأحمر الجريء.. ياسمين الخطيب تتألق في إطلالة جديدة.. شاهد

سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة رياضية.. شاهد

فيديو

بعد توجيهات الرئيس.. حالات استحقاق العلاوة الاستثنائية ومنحة الغلاء

زفافها تحول لعزاء.. مأساة عروس سوهاج |فيديوجراف

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز إلى نقدي.. وهذه قائمة السلع التموينية لنوفمبر

أسعار السيارات إلى أين؟!.. تغطية خاصة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ