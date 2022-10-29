وسط حضور جماهيري كبير.. وزير الرياضة ومحافظا الدقهلية والوادي الجديد يشهدون ختام دوري مراكز الشباب باستاد القاهرة

في حفل ختام دورى مراكز الشباب بنسخته التاسعة في استاد القاهرة الدولي

د. أشرف صبحي:

200 ألف جنيه للمركز الأول و150 ألف للثاني و100 ألف لصاحب الثالث و50 للرابع

دوري مراكز الشباب هذا العام نسخة استثنائية ومستمرين في تطويرها

الدوري أصبح نواة للأندية بمختلف الدرجات والمنتخبات الوطنية



شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أركان حرب محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مساء اليوم السبت، حفل ختام دورى مراكز الشباب فى نسخته التاسعة، وسط حضور جماهيري كبير باستاد القاهرة الدولي، وبحضور لفيف من الشخصيات العامة والإعلامية والرياضية وقيادات وزارة الشباب والرياضة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتُقام المباراة النهائية لدورى مراكز الشباب النسخة التاسعة، بين فريقى مركز شباب الخارجة بالوادي الجديد ومركز شباب البرامون بالدقهلية، وبمشاركة طاقم تحكيم دولي مكون من محمد الحنفي حكم ساحة، أحمد حسام طه مساعد أول، سامي هلهل مساعد ثان، وطارق مجدي حكمًا رابعًا.

بدأت الاحتفالية، بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، وعرض فيلمًا تسجيليًا عن إنجازات وزارة الشباب والرياضة في مجال العمل الشبابي والرياضي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفيلمًا تسجيليًا آخر حول تفاصيل التصفيات النهائية لمنافسات الدوري، ومجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية والاحتفالية، محييًا الحفل الفنان مصطفي حجاج.

وشهد دوري مراكز الشباب في نسخته التاسعة والذي تُنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، مشاركة 17100 ألف لاعب من 572 مركز شباب و3000 أجهزة فنية وإدارية، وأُقيمت خلالها ما يقرب من 2848 مباراة، وسط إجرائية احترازية ووقائية خلال منافسات الدوري بالمحافظات.

وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "إقامة الدوري باستاد القاهرة الدولي دليل علي إهتمام الدولة المصرية بالشباب ومراكز الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية، كل الشكر والتقدير والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي علي دعمه الكامل والدائم، والشكر لرئيس الوزراء علي دعمه للحراك الشبابي والرياضي، وكذلك لا ننسي شكر أعضاء نواب مجلسي النواب والشيوخ وهم شركاء العمل والنجاح، تواجدنا بهذا الشكل وهذا المضمون نجاح كبير جدًا".

واستكمل وزير الشباب : "دوري مراكز الشباب يُمثل مراكز الشباب الذي وبالتبعية تُمثل مجتمع مصر بكافة طبقاته، كما تمثل شكل وتكوين الشعب المصري في القرية والمدينة والمركز، الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بمراكز الشباب على مستوى جميع المحافظات، وتقديم الدعم لها وتوفير كافة الخدمات خدمةً للنشء والشباب والمواطنين والأسرة المصرية والمجتمع وكل بيت مصري، فالوزارة كل الحرص على تذليل كافة الصعاب التي تواجه الشباب في مختلف المحافظات".

واستطرد الوزير قائلًا: "هذه النسخة من دوري مراكز الشباب إستثنائية وناجحة جدًا، وسنعمل علي الأفضل في النسخ القادمة الدوري في ظل اللامحدود الذي تلقاه مراكز الشباب من الدولة المصرية، حيث تحرص الوزارة على دعم مراكز الشباب بشكل إيجابي من خلال المشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة، فضلًا عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة وبث روح الحماس".

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الرياضة تعد بمثابة أداة للتنمية المجتمعية، وتكوين الشخصية المتكاملة، ولها أدوار عديدة فى بناء الإنسان، مبيناً أن إطلاق الوزارة لدوري مراكز الشباب بشكل سنوي، يأتى ضمن سلسلة من البرامج والمشروعات التى تُنفذها الوزارة على مستوى جميع المحافظات فى ضوء الدور التنموى للوزارة داخل المجتمع.

وجدد الوزير تأكيده أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة عل مدى 9 سنوات متتالية بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية فضلًا عن دوره المهم في إكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم، حيث يشارك فيه أكثر من 25 ألف لاعب من جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية، وتسعى العديد من الأندية المصرية إلى التعاقد مع لاعبين من الدوري من خلال متابعة منافسات الدوري.

وأشار وزير الشباب إلى أن الوزارة حريصة على توفير الإمكانات الخاصة بتنفيذ دورى مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب.

ولفت محافظ الوادي الجديد اللواء أركان حرب محمد الزملوط، قائلًا: "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة في جميع المجالات، وهو ما يتوج دور الدولة المصرية في أنحاء الجمهورية في كافة المجالات وبخاصة منها الرياضية والشبابية وخاصةً في المحافظات الحدودية، ندعو جميع شباب مصر إلي بث روح التنافس ونبذ التعصب وتدعيم الروح الرياضية".

وتحدث محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، قائلًا: "سعادتي غامرة بتواجدي باستاد القاهرة الدولي مع وزير الشباب والرياضة ومحافظ الدقهلية، متمنيًا أن يخرج من دوري مراكز الشباب النسخة التاسعة العديد من المواهب التي تمثل المنتخبات الوطنية".

وعن نظام المسابقة تم تقسيم المحافظة المشاركة بواقع 24 فريق إلى أربع مجموعات (حسب التوزيع الجغرافي)، يقام بينهم دوري كامل (ذهاب وعودة)، ويتم ترتيب الفرق تنازلياً من الأول إلي السادس بكل مجموعة ،ويتم تقسيم المحافظة المشاركة بعدد 20 فريق من خلال اللجنة المنظمة للدوري بالوزارة، ويقام بينهم أيضاً دوري كامل (ذهاب وعودة)وترتب تنازلياً حسب الأعداد الفعلية ، عقب الانتهاء من الدوري بكل محافظة يصعد الأول والثاني من كل مجموعة وصولاً للمباراة النهائية بكل محافظة وتحديد الأول والثاني والثالث والرابع.

وأُقيمت التصفيات النهائية بمشاركة 32 فريق بنظام خروج المغلوب، حيث تأهلت الفرق المشاركة بالتصفيات النهائية من خلال الفائز بالمركز الأول بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلي إجراء قرعة لاختيار 5 فرق من الفرق الحاصلة علي المركز الثاني بالمحافظة لتشارك بذلك 32 فريق من محافظات الجمهورية، وكل فريق من 30 لاعب منهم 10 لاعبين فقط فوق السن.

وجاءت مراكز الشباب التي شاركت بدءً من دور 32 والتصفيات النهائية للدوري؛ مراكز شباب العدوة بالشرقية، أرمنت الحيط بالأقصر، البرامون بالدقهلية، الديابات بسوهاج، الاستاد ببورسعيد، سحالى بالبحيرة، حجازة قبلى بقنا، مركز شباب سبك الضحاك بالمنوفية، فيصل بالسويس، الساحل بجنوب سيناء، ناهيا بالجيزة، بنى مزار بالمنيا، الإصلاح الزراعي بالقليوبية، منشية البدوى بالدقهلية، كفر طلحا بالقليوبية، محلة دياى بكفر الشيخ، شرق حلوان بالقاهرة، مركز شباب الشهيد أحمد المنسى بشمال سيناء، أبو سمبل بأسوان،، السنانية بدمياط، العمراوى بالأسكندرية، العدوة بالفيوم، الغنايم بأسيوط، الميناء بالبحر الأحمر، بلقينا الغربية، الخارجة بالوادى الجديد، الزاوية الحمراء بالقاهرة، السحارة بالإسماعيلية، العبور ببنى سويف، وادى الرمل بمطروح، الحكامنة ببنى سويف، ومستقبل العُميد بمطروح.

تجدر الإشارة إلى حصول مركز شباب العمراوي «الإسكندرية» على النسختين الأولى والخامسة، ومركز شباب فيصل «السويس» على النسختين الثالثة والرابعة، ومركز شباب حصة شبشير «الغربية» على النسخة الثانية، وسنتريس «المنوفية» على النسخة السادسة، والنسخة السابعة توُج بها مركز شباب شبرا نبات «الغربية»، والنسخة الثامنة حصل عليها مركز شباب سنتريس"المنوفية".