شعبة الأجهزة الكهربائية: لا زيادة في الأسعار..فيديو

أكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أنه لا توجد أي زيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية، مشيرا إلى أن المصانع تتابع سعر الدولار لإعادة التكلفة أسعار منتجاتها وفقا له.



وقال أشرف هلال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أن بعض المصانع كانت تسعر الدولار وفقا لـ 23 جنيه وليس لديها الحق في زيادة أسعار الأجهزة.

وتابع رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أن نسبة التصنيع في بعض المصانع وصلت إلى 75% إنتاج محلي، مؤكدا أنه لا بد من تشجيع التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

التحويل من الاستيراد للتصدير

وأشار أشرف هلال إلى أنه لا بد من التحويل من الاستيراد للتصدير وتشجيع المنتج المحلي.

