أخبار التعليم| رئيس قسم الطب الطبيعي بعين شمس: نستعد لإجراء أول زراعة رئة في مصر.. خبير تربوي: السيسي وضع مصر على خارطة الدول الصناعية بإنشاء الجامعات التكنولوجية.. والقمر يزين سماء مصر «الثلاثاء»

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

رئيس قسم الطب الطبيعي بعين شمس: نستعد لإجراء أول زراعة رئة في مصر

حققت الدولة المصرية العديد من الإنجازات التي لا تحصى خلال الـ 8 سنوات الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجميع القطاعات المختلفة لضمان حياة كريمة للمواطنين.

مولد الرسول دروس وعبر| جامعة عين شمس تكرم عمرو الورداني أمين الفتوى

افتتح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب ندوة "مولد الرسول.. دروس وعبر" و التي أقيمت في إطار فاعليات الموسم الثقافي للجامعة وختاماً للفاعليات التي نظمتها الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني، احتفالاً بالمولد النبوي الشريف.

خبير تربوي: السيسي وضع مصر على خارطة الدول الصناعية بإنشاء الجامعات التكنولوجية

طفرة هائلة شهدتها منظومة التعليم الجامعي، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أولى الرئيس اهتمامًا غير مسبوق لمنظومة التعليم الجامعي، وكان أبرز الخطوات الهامة التي تم إتخاذها ، هو إنشاء الجامعات التكنولوجية، التي تعد نقلة نوعية هامة في هذا المجال لربط سوق العمل والصناعة بالجامعات والتعليم حيث يعد التعليم الجامعي هو الأساس لتخريج كوادر فنية قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل.

الثلاثاء.. القمر يزين سماء مصر ويظهر بنصف إضاءته

تتزين سماء مصر يوم الثلاثاء القادم، بظهور قمر التربيع الأول لشهر ربيع الآخر لعام 1444هـ، فى ظاهرة فلكية ينتظرها هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

عاشور: القائمون على تنظيم الأسبوع العالمي للفرانكوفونية بذلوا جهودا أثمرت نجاحا

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر لجميع القائمين على تنظيم النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكوفونية العلمية، والمؤتمر الوزاري الفرانكوفوني السادس، وبالتعاون مع الوكالة الجامعية الفرانكوفونية، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري.

مصري ضمن قائمة «أفضل 2% من علماء العالم»: بلدي مليئة بالكوادر المتميزة| فيديو

أعلنت جامعة ستانفورد الأمريكية، عن قائمة بأسماء أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا في العالم في العلوم الطبية والطبيعية والاجتماعية، والتي كان من بينهم للعام الثالث على التوالي، الدكتور السيد عبد العظيم العجوز عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية أستاذ بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة طنطا.

إلغاء امتحانات شهر أكتوبر قبل انعقادها بساعات .. شائعة جديدة تنفيها التعليم

إلغاء امتحانات شهر اكتوبر قبل انعقادها بساعات ، شائعة انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الاخيرة ، وهو ما اصاب عددا من اولياء الامور والطلاب بالبلبلة ، حيث تساءل الجميع عن صحة هذه الشائعة.