عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| رئيس قسم الطب الطبيعي بعين شمس: نستعد لإجراء أول زراعة رئة في مصر.. خبير تربوي: السيسي وضع مصر على خارطة الدول الصناعية بإنشاء الجامعات التكنولوجية.. والقمر يزين سماء مصر «الثلاثاء»

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

رئيس قسم الطب الطبيعي بعين شمس: نستعد لإجراء أول زراعة رئة في مصر
حققت الدولة المصرية العديد من الإنجازات التي لا تحصى خلال الـ 8 سنوات الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجميع القطاعات المختلفة لضمان حياة كريمة للمواطنين.

مولد الرسول دروس وعبر| جامعة عين شمس تكرم عمرو الورداني أمين الفتوى
افتتح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب ندوة "مولد الرسول.. دروس وعبر" و التي أقيمت في إطار فاعليات الموسم الثقافي للجامعة وختاماً للفاعليات التي نظمتها الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني، احتفالاً بالمولد النبوي الشريف.

خبير تربوي: السيسي وضع مصر على خارطة الدول الصناعية بإنشاء الجامعات التكنولوجية
طفرة هائلة شهدتها منظومة التعليم الجامعي، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أولى الرئيس اهتمامًا غير مسبوق لمنظومة التعليم الجامعي، وكان أبرز الخطوات الهامة التي تم إتخاذها ، هو إنشاء الجامعات التكنولوجية، التي تعد نقلة نوعية هامة في هذا المجال لربط سوق العمل والصناعة بالجامعات والتعليم حيث يعد التعليم الجامعي هو الأساس لتخريج كوادر فنية قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل.

الثلاثاء.. القمر يزين سماء مصر ويظهر بنصف إضاءته
تتزين سماء مصر يوم الثلاثاء القادم، بظهور قمر التربيع الأول لشهر ربيع الآخر  لعام 1444هـ،  فى ظاهرة فلكية ينتظرها هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

عاشور: القائمون على تنظيم الأسبوع العالمي للفرانكوفونية بذلوا جهودا أثمرت نجاحا
وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر لجميع القائمين على تنظيم النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكوفونية العلمية، والمؤتمر الوزاري الفرانكوفوني السادس، وبالتعاون مع الوكالة الجامعية الفرانكوفونية، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري.

مصري ضمن قائمة «أفضل 2% من علماء العالم»: بلدي مليئة بالكوادر المتميزة| فيديو

أعلنت جامعة ستانفورد الأمريكية، عن قائمة بأسماء أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا في العالم في العلوم الطبية والطبيعية والاجتماعية، والتي كان من بينهم للعام الثالث على التوالي، الدكتور السيد عبد العظيم العجوز عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية أستاذ بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة طنطا.

إلغاء امتحانات شهر أكتوبر قبل انعقادها بساعات .. شائعة جديدة تنفيها التعليم

إلغاء امتحانات شهر اكتوبر قبل انعقادها بساعات ، شائعة انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الاخيرة ، وهو ما اصاب عددا من اولياء الامور والطلاب بالبلبلة ، حيث تساءل الجميع عن صحة هذه الشائعة.

اخبار التعليم موجزا لأحدث أخبار التعليم الأخبار التعليمية أول زراعة رئة في مصر مولد الرسول عمرو الورداني أمين الفتوى السيسي خبير تربوي الجامعات التكنولوجية القمر يزين سماء مصر سماء مصر الأسبوع العالمي للفرانكوفونية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 مباريات .. خبير لوائح يكشف عقوبة شيكابالا في السوبر المصري

تراجع حاد في أسعار الذهب عالميًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد زواجهما.. تعرف على فارق السن بين شيري عادل وطارق صبري

الرياضة الحقيقية | أول تعليق من مرتضى منصور بعد فوز الأهلي بالسوبر

مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد مباشر الآن 1-1 فى الدوري الإنجليزي

العلاوات للجميع.. القومي للأجور يكشف موعد زيادة الـ 300 جنيه للقطاع الخاص

فرصة ذهبية ومرتبات مجزية.. 14 وظيفة شاغرة فى السعودية | اعرف الشروط

الأغلى والأمهر وسيئ الحظ .. 3 نجوم أهلاوية على عتبة الرحيل في يناير

ترشيحاتنا

الأمر لم يعد سرًا.. حيلة أوروبية للاستيلاء على مليارات من الشعب الروسي

روسيا: مستعدون لاستبدال الحبوب الأوكرانية في السوق العالمية

استعبط لغة عربية فصحى.. قصة ضم كلمة بالعامية لقاموسنا اللغوي

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة: حالات كثيرة تحتاج زراعة رئة بسبب كورونا

زيادة في الراتب| برج الحوت.. حظك اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022

الفرق صعب جدا.. مستشار الرئيس للصحة يوضح طرق التمييز بين الإصابة بكورونا والإنفلونزا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ملفت.. بشرى تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

روب ستان.. هاجر أحمد تثير إعجاب متابعيها بإطلالة ملفتة

ياسمين صبري تثير جدلاً عبر إنستجرام.. والجمهور يرد: «دا تيير.. استايل قديم»

دب ينقذ غرابًا من الموت غرقًا داخل حديقة حيوان في المجر.. فيديو

فيديو

صدمت الجمهور.. وجه هيفاء وهبي يثير الجدل بسبب تشوه ملامحها |فيديوجراف

تحذير عاجل من الدواء بسبب حقنة | سعرها 35 ألف جنيه ..فيديو

الأرصاد الجوية تحذر من الخلايا الرعدية | اعرف التفاصيل

علقة ساخنة لـ زوج سياسية أمريكية شهيرة داخل منزله |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ