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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر خيرت يلبي طلبات جمهور الموسيقى العربية ويعيد الخواجة عبد القادر

عمر خيرت
عمر خيرت

لبى الموسيقار الكبير عمر خيرت طلبات جمهور مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 31 حيث طلبوا منه إعادة مقطوعة  "الخواجة عبدالقادر"، ولم يتأخر وطلب من الفرقة الموسيقية إعادتها.

 وحرص الموسيقار الكبير عمر خيرت على توجيه كلمة لجمهوره الكبير بمهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ ٣١. 

وقال عمر: "أشكر إدارة دار الأوبرا المصرية ووزارة الثقافة على هذا المجهود العظيم المفرح، وتحية للجمهور وتحيا مصر".

 وافتتح الموسيقار الكبير عمر خيرت حفله المقام على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجانالموسيقى العربية بدورته الـ ٣١، بموسيقى "العاصفة" وسط تواجد كبير جدا من الجمهور حيث رفع الحفل شعار كاملالعدد.

 وانقضت الليلة التاسعة من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 31 وجاءت بمذاق جبل الشام ، فعلى مسرح النافورة وبقدرات صوتية فائقة قدم النجم عاصى الحلانى بمصاحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي مجموعة من اعماله الخاصة التى بثت الحيوية فى ارجاء المسرح وتجاوب معها الجمهور بالتصفيق والهتاف كان منها بحبك وبغار ، وانى مارق مريت ، غالي ، القرار ، أدمنت هواكي ، الهوا طاير ، قولىقولى ، احكى لحبيبى ، مالى صبر ، زعلان منك يا دنيا ، ضحكة حبيبي ، ضلي معي ، وإن كان عليا ، ست الستات ، موال هواره الى جانب سواح ، ميل واسقيني واحلف بسماها التى شاركه الجمهور اداءها . 

قبله استلهم الفنان امجد العطافى مؤلفات زمن الفن الجميل وقدم منها الحلو حياتى ، مش كفاية ، ومش عينه الى جانب عدد من اعمالها الخاصة التى قام بتلحينها وغنائها هى صابر وراضى ، ما تقولوا له وكلنا مجاريح . 

كما ظهرت المطربة صابرين النجيلى فى شخصية الفنانة القديرة نجاح سلام واتقنت اداء عدد من اعمالها كان منها يعنى وبعدين ، برهومحاكينى ، الشاب الاسمر ويا اغلى اسم فى الوجود .

وعلى المسرح الخارجى قدم اوركسترا الانامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجى المقدم حفلا يتضمن مجموعة من الاعمال الموسيقية والغنائية التراثية والمعاصرة .

 واستقبل مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " حفلا الفنانة الكبيرة عفاف راضي بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي ، سبقها فاصلا لنجوم الاوبرا سعيد عثمان ، أحمد عصام وسامح منير .

 واحتضن مسرح أوبرا دمنهور حفلا للفنان الكبير احمد إبراهيم بمصاحبة فرقة الانشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات ومشاركة المنشدين حاتم زايد ، محمد الجزار ، إبراهيم فاروق وحسام صقر .

عمر خيرت وزارة الثقافة عاصي الحلاني زمن الفن الجميل مسرح النافورة الخواجة عبد القادر

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