وسط إقبال كبير.. عمر خيرت يفتتح حفل الموسيقى العربية بـ "العاصفة"

افتتح الموسيقار الكبير عمر خيرت حفله المقام على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ ٣١، بموسيقى "العاصفة" وسط تواجد كبير جدا من الجمهور حيث رفع الحفل شعار كامل العدد.

ويقدم عمر خيرت عدد من مؤلفاته الشهيرة وهم امتى الزمن يسمح ياجميل، إعدام ميت، أندلسية، الخواجة عبد القادر، النوم في العسل، ضابر ياعم صاير، غفوا ايها القانون، مافيا، عارفة، البخيل وأنا، 100 سنة سينما، عم أحمد، فيها حلجة حلوة، العاصفة، هي دي الحياة، حب وعنف، في هويد الليل، مسألة مبدأ، تيمة حب، زى الهوا، الداعية، جيران الهنا، رابسودية عربية.

ويشهد مسرح معهد الموسيقي العربية، حفلا لفرقة سداسي شرارة بقيادة عازف الكمان الدكتور حسن شرارة.

ويستقبل مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، حفلاً للفنان محمد الحلو بمصاحبة فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوي يسبقه فاصلا غنائيا لكل من الفنانين نيڤين رجب وحسام حسني وحسناء .

ويواصل مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 31 فعالياته، حيث يقام فى الثامنة مساء الاثنين 31 أكتوبر، حفل على مسرح النافورة للفنانة المغربية جنات، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، يسبقها فاصلا غنائي للنجم اللبناني ملحم زين ومطربة الأوبرا رحاب مطاوع، إضافة إلى فقرة موسيقية لعازف العود الدكتور ممدوح الجبالي.

وفى السابعة مساءً على المسرح الخارجى، يقدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة الدكتور محمد عبد الستار، وتحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد، كوكبة من مؤلفات الطرب العربي.