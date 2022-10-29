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رئيس التحرير
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مستقبل وطن بالنزهة ينظم ندوة لتوعية السيدات بسرطان الثدي

مستقبل وطن بالنزهة
مستقبل وطن بالنزهة ينظم ندوة لتوعية السيدات بسرطان الثدي

نظمت شياخة النزهة ب التابعة لأمانة النزهة بحزب مستقبل وطن  اليوم السبت ندوة توعوية تهدف لتوعية السيدات بسرطان الثدي و الرجال في دعم المحاربات نفسيا ومعنويا وذلك  في الشهر العالمي للتوعية بمرض سرطان الثدي.

نظم الندوة ودعي لها  المهندس روحي العربي أمين شياخة النزهة ب - الذي قال خلال كلمته خلال كلمته الافتتاحية - إن الهدف من الندوة هو توعية الرجل و بدوره الكبير لمساعدة السيدات في محاربة سرطان الثدي نفسيا و معنويا ، مؤكدا على ضرورة اهتمام الأب و الزوج و الأخ بالمريضة ، متمنيا أن تكون الفعالية مرضية و تناول استحسان الحضور .

 أكد محمد محسن أمين لجنة المتابعة بأمانة النزهة بحزب مستقبل وطن على دور الحزب في مساعدة المواطنين و تقديم الخدمات المختلفة لهم .

وبدورها، رحبت ياسمين محي الدين أمين لجنة المرأة بشياخة النزهة ب بالحضور و دعمهم.

و أكدت محي الدين أن الحماس والشجاعة مفتاحان أى سيدة و ضرورى لكل رجل معرفتهما .

كما أشارت أماني أمين لجنة المتابعة و التواصل بشياخة النزهة ب إلى أن مستشفى بهية خير مثال للمتابعة و التواصل لأنها في ظهر كل سيدة مصرية سواء في مرحلة الكشف  المبكر عن سرطان الثدي و متابعتها الدورية المنتظمة للمحاربات بعد الشفاء .

تحدثت نورهان هاني منسق إعلامي لمؤسسة بهية عن المؤسسة و بدايتها و الخدمات التى تقدمها للكشف المبكر عن سرطان الثدي و متابعة المريضات أثناء العلاج .

كما استعرضت الدكتورة فاطمة الشوربجي نائب جراحة أورام الثدي عن كيفية الكشف عن المرض ذاتيا و مراحل المرض و أساليب العلاج و كيفية الوقاية من سرطان الثدي .

 أوضحت الدكتورة ولاء بلال عن أن كلمة محاربة هي قوى و شجاعة لما يتحملن هؤلاء السيدات من مقاومة.

 روت هند بغدادي إحدى محاربات سرطان الثدي رحلتها مع الكشف المبكر للمرض و التى أصرت عليه لوجود عوامل وراثية سابقة  و  اكتشفته بعد مرور عامين من الكشف الدوري و المتابعة و أنها وصلت مرحلة متقدمة من العلاج.

و اختتمت الندوة بتكريم كافة القائمين و المشاركين بها.

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شياخة النزهة ب أمانة النزهة حزب مستقبل وطن ندوة توعوية سرطان الثدي

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