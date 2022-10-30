مروة الأزلي تحتفل بـ خطوبتها من المخرج وائل فرج.. صور

نشرت الفنانة مروة الأزلي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورًا من خطوبتها على المخرج وائل فرج.

وظهرت مروة الأزلي بإطلالة رائعة ؛ وحرصت على توجيه الشكر لبعض أصدقائها.



مروة الأزلي ووائل فرج:



احتفل أبطال وصناع الجزء الثاني من مسلسل "الوضع مستقر" بالعرض الخاص للمسلسل وسط حضور عدد من الفنانين والإعلاميين.

وحرص على الحضور الفنان خالد منصور والفنانة إنجى كيوان، والفنانة مروة الأزلي والمخرج وائل فرج .

وكشفت مروة الأزلى عن تفاصيل شخصيتها لعدسة صدى البلد :" أول مرة أقدم كوميدى والعمل جديد عليا ، شخصيتى فى المسلسل زعيمة عصابة وبيحاولوا القبض عليا ".

وعن موعد حفل زفافها من المخرج وائل فرج قالت:"احتفل بحفل زفافي بعد عيد الفطر المقبل".

العمل من بطولة خالد منصور، شادى الفونس، إنجى كيوان، انتصار، سيد رجب، وشيماء سيف وغيرهم، من تأليف محمود عزت وإخراج وائل فرج.

المسلسل هو النسخة العربية لمسلسل No Activity والذى صدر مسبقًا بنستخين استرالية وأميركية، ويقوم ببطولته النجوم شادى ألفونس، خالد منصور، سيد رجب، انتصار، محمد جمعة، شيماء سيف، طه دسوقي، تامر فرج ولأول مرة إنجى كيوان، وهو من معالجة درامية محمود عزت وإخراج وائل فرج.

وتشارك النجمة أمينة خليل كضيفة في الموسم الجديد من العمل.

والمخرج وائل فرج، توقّع المزيد من الإثارة والدراما في هذا الموسم، حيث تأتي العائلة والعمل والحبّ والجريمة، وكل ما يتخلّل ذلك، في طليعة الأحداث.

وقال المخرج وائل فرج مسلسل الوضع مستقر: "أحد أعمالي المفضلة"، معربًا عن سروره بالعمل مع "جميع الممثلين والكتاب الرائعين"، وقال: "يُعدّ هذا المسلسل واحدًا من نجاحات عديدة حققناها مع شركة "إس" للإنتاج ومع المنتجة الشهيرة سالي والي التي طالما كانت شريكي في النجاح"

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