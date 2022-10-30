أحمد حسن يمازح مؤمن زكريا بصورة عبر إنستجرام |شاهد

شارك أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، صورة جديدة له برفقة مؤمن زكريا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وكتب: "مؤمن الخير بس سيبك أنت ستايل آخر حاجة يا مووو".

واحتفل لاعبي الأهلي مع مؤمن زكريا نجم الأهلي بطريقته المميزة الذي طالما اشتهر بها، وانضم كولر المدير الفني الجديد للفريق ونفذ نفس الحركة بأجواء الاحتفال التي ملئت استاد هزاع بن زايد.

وتوج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 12 في تاريخه بعد تغلب على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمتفي كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.