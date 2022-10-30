عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يمازح مؤمن زكريا بصورة عبر إنستجرام |شاهد

صدى البلد

شارك أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، صورة جديدة له برفقة مؤمن زكريا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
 

وكتب: "مؤمن الخير بس سيبك أنت ستايل آخر حاجة يا مووو".

txt

حسام ميدو: بحب مؤمن زكريا ويارب نفهم إننا واحد

txt

كولر ولاعبو الأهلي يكرّمون مؤمن زكريا بالاحتفال برفع الكأس على طريقته.. فيديو

واحتفل لاعبي الأهلي مع مؤمن زكريا نجم الأهلي بطريقته المميزة الذي طالما اشتهر بها، وانضم كولر المدير الفني الجديد للفريق ونفذ نفس الحركة بأجواء الاحتفال التي ملئت استاد هزاع بن زايد.

 

وتوج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 12 في تاريخه بعد تغلب على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمتفي كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

الأهلى أحمد حسن نجم الأهلي كأس السوبر مؤمن زكريا نجم الأهلي ملعب هزاع بن زايد بالإمارات ملعب هزاع بن زايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعترافات الطفلة القاصر: دخل بي بعلم أهلي ومبسوطة معاه ومش بتهمه بحاجة

اشتري دلوقتي الجرام بـ 800 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ميار الببلاوي عن مشاهدها الجريئة مع عمرو عبد الجليل: كنت رافضة أصورها وأنا صايمة

القصة الكاملة لخناقة شيكابالا وحسين الشحات في نهائي السوبر.. وتهديد بالإيقاف 8 مباريات

هذه الفئات تصرف 600 جنيه زيادة.. مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات خلال أيام

أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد آخر زيادة

فرصة الجرام بـ 1037 جنيه.. تراجع فى أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

تخطى الـ 24 جنيهًا.. ارتفاع سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد

ترشيحاتنا

مصرع سيدة صدمها القطار أثناء عبورها المزلقان بدمنهور

لبنان.. عون يوجه ضربة قوية لحكومة ميقاتي قبل ترك منصبه

فتح باب الحجز بوحدات الإسكان في القاهرة الجديدة بمقدم 100 ألف جنيه

الكرملين يكشف شرطًا لانطلاق الحوار بين بوتين وبايدن

بغطاء الرأس.. محمد رمضان يثير الجدل فى حفله الجديد.. فيديو

على طريقة ستالين.. بوتين يستخدم 3 أشخاص يشبهونه للتمويه| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظلام دامس.. صحفية أوكرانية تثير الضجة بصورة تلخص الوضع

شبح عودة كوفيد للعالم مرة أخرى.. 200 مليون تحت الإقامة الجبرية بالصين

وفر فلوسك واصطاد طعامك بنفسك.. مطعم ياباني يستخدم طريقة مبدعة لجذب الزبائن

برج الحمل .. حظك اليوم | الأحد 30 أكتوبر 2022: كلمات قد تزعجك

فيديو

هانى شاكر الأصلح.. على الحجار يكشف سر رفضه الترشح لنقابة الموسيقيين |فيديو

عمر خيرت: هدفي كان نجاح مشروع الموسيقى الخالصة

تفاصيل جديدة.. علاقة غير شرعية بين زوجة صيدلي حلوان وسائق أوبر |فيديوجراف

عمرها 55 مليون عام.. تعرف على المحمية الطبيعية بالدبابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ