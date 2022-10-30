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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فتح باب الحجز بوحدات الإسكان في القاهرة الجديدة بمقدم 100 ألف جنيه

صدى البلد

فتحت وزارة الإسكان، باب الحجز وحدات الإسكان الاقتصادي  بمشروع نزهة التجمع الثالث (منطقة المستقبل 3) في مدينة القاهرة الجديدة، حيث تم فتح باب الحجز لوحدات الإسكان الاقتصادى صباح اليوم الأحد الموافق 30 أكتوبر 2022، لحجز 14 وحدة سكنية بالمشروع.

 

أسبقية الحجز

 وسيتم  التخصيص بوحدات الإسكان الاقتصادى بنظام أسبقية الحجز “أون لاين” من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، يوم 30 أكتوبر الجارى، وفقاً لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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وتم طرح 14 وحدة سكنية بمشروع نزهة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، للحصول على وحدات سكنية بنظام النصف تشطيب وتتراوح مساحات الشقق السكنية ما بين 112م و120م، على أن تكون المقدمات 100 ألف جنيه للوحدة ويتم سداد باقى المبلغ على دفعات.

وزارة الاسكان وحدات الإسكان الاقتصادي مشروع نزهة فتح باب الحجز بنك التعمير والإسكان

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