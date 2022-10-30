تحذير عاجل .. سقوط أمطار على تلك المحافظات

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف، مقطع فيديو لتصريحات متلفزة للدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية التى كشفت عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



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وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، إن اليوم تشهد البلاد استمرارًا في انخفاض درجات الحرارة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، مؤكدة أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت "غانم" أن الأجواء مائلة للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية وحارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار، أما في فترة الليل الأجواء مائلة للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية، حيث تصل الصغرى لـ 19 و20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وحذرت سائقي المركبات من تكون ظاهرة الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية والتي تسبب انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية وذلك في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

