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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسائل نجوم الكرة ومجلس الأهلي لـ محمود الخطيب في عيد ميلاده.. صور

صدى البلد

حرص عدد من نجوم الكرة المصرية علي تهنئة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء وأحد أساطير الكرة بعيد ميلاده.

 

واحتفت الصفحة الرسمية للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم بعيد ميلاد الأسطورة وقالت: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد الأسطورة التاريخية محمود الخطيب .. معشوق كل الأهلاوية وحبيب الملايين ..  كل سنة وأنت طيب يا بيبو".

 

وأضافت: "عيد ميلاد الأسطورة .. كل سنة وأنت طيب يا بيبو".

ترند تويتر
واحتفل رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعيد ميلاد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من خلال هاشتاج "سنة حلوة يا خطيب"، والذي سرعان ما تصدر الترند بمشاركة عشرات الآلاف من جمهور الكرة.

وعبر المشاركون في الهاشتاج، عن خالص أمانيهم بدوام الصحة لمحمود الخطيب والذي يعد أسطورة النادي الأهلي والكرة المصرية وأحد رموز الرياضة.

وأكدوا أن محمود الخطيب بمثابة مثل أعلى للشباب ونموذج يحتذى ليس لنجاحاته الرياضية والإدارية  فقط التي حققها مع النادي الأهلي طوال السنوات الماضية، ولكن لأخلاقه العالية.

وتمنى المشاركون في الهاشتاج، الشفاء العاجل لمحمود الخطيب وأن يمتعه الله بالصحة والعافية لاستكمال مسيرة النجاح رئيسًا للقلعة الحمراء.

 

مارسيل كولر يهنئ

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي علي تهنئة الخطيب بقوله: "كل سنة وأنت طيب يا كابتن بيبو أتمنى لك دوام الصحة والنجاح وأن تبقى كما أنت أسطورة ملهمة للجميع.. مدرب ناديك الحبيب".

وقال العامري فاروق نائب رئيس نادي الأهلي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم: " كابتن محمود الخطيب ..كل سنه وانت طيب وبخير وسلام ومحبه وستر وصحه".

وذكر المهندس خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "كل سنة وانت رمز النادي الأهلي بمبادئه وقيمه واخلاقه ... كل سنه وانت حبيبي واخويا ورئيسي  اللي دايماً رافع راسي....   كل سنه وانت محبوب الخطيب".

وقال طارق قنديل عضو مجلس الإدارة عبر فيس بوك: "وتمر سنوات عديدة في العمل معه ولم أجد منه حتي في أشد الأزمات سوي الخلق الرفيع و الحفاظ علي موروثات النادي الأهلي …متعه الله بالصحة والسعادة … بيبو كابتن محمود الخطيب".

فيما وجه  الدكتور محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي رسالة تهنئة لمحمود الخطيب عبر صفحته بفيس بوك قال فيها :"كل سنة وحضرتك طيب وبخير كابتن بيبو الرمز والأسطورة الأهلاوية يارب تكون سنة خير وصحة وسعادة عليك وعلينا وترجع لنا بألف سلامة قريباً إن شاء الله ".

 

الكرة المصرية محمود الخطيب عيد ميلاد الأسطورة

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