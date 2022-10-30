يتعارض مع الدستور.. ميقاتي يرفض مرسوم عون بإقالة الحكومة اللبنانية

رفض رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، قرار الرئيس اللبناني ميشال عون بإقالة الحكومة، مؤكدًا أنه يتعارض مع الدستور.

وأكد ميقاتي في رده على عون، أن الحكومة ستتابع عملها ولا قيمة دستورية لمرسوم الرئيس.

استمرار الحكومة

وتسلم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رسالة من ميقاتي تؤكد استمرار الحكومة بمتابعة واجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال.

كان الرئيس اللبناني ميشال عون، البالغ من العمر 89 عاما، غادر الرئاسة اليوم الأحد، تاركا فراغا في قمة الدولة اللبنانية.

وقال عون إنه وقع مرسوم استقالة الحكومة وذلك قبل يوم من انتهاء ولايته التي استمرت ست سنوات. وأضاف "اليوم صباحاً وجّهت رسالة إلى مجلس النواب بحسب صلاحياتي الدستورية ووقعت مرسوما باستقالة الحكومة."

وتابع في كلمة من قصر الرئاسة في بعبدا "لن نقبل بأن يفرض علينا وزراءنا... نحن رفضنا الوصاية في زمن الحرب ولن نقبل بها في يومنا هذا." وحذر قائلا "مؤسسات الدولة مهترئة لأنّ القيّمين عليها خائفون من عصا تهدّدهم".