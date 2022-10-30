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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف سافيو من المشاركة مع الأهلي أمام الداخلية في الدوري

سافيو
سافيو

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن البرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيكون جاهز للمشاركة ضد الداخلية بالدوري العام.

وتابع ياسين خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع عمر ربيع ياسين" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال مواجهة السوبر غير مقلقة وسوف يشارك بشكل طبيعي".

وأضاف عمر ياسين: "اللاعب خضع للفحص الطبي في مران الفريق اليوم، وتم التأكيد على سلامته وعدم معاناته من أي شكوى".

ومن المقرر، أن يلتقي الأهلي بنظيره الداخلية يوم الأربعاء المقبل في الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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