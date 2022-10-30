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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ملاكًا يعيش بين البشر.. زوجة محمود الخطيب تحتفل بعيد ميلاده بكلمات مؤثرة

محمود الخطيب
محمود الخطيب

وجهت نيرفين فريد، زوجة الاسطورة المصرية الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة إلى الخطيب في عيد ميلاده الـ68 الذي يحتفل به، اليوم الأحد، 30 أكتوبر 2022.

وكتبت زوجة الخطيب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "تمر الأيام وتتوالى الأعوام وتمضي العقود عقدًا بعد عقد، وأتمنى أن يعود قطار العمر إلى أولى محطاته لأعيد ركوبه معك من جديد، فأعيش لحظات التعارف الأولى وأعوام التواصل الأولى، وأعيد معك كل البدايات".

وتابعت: "ومع كل يوم ومع كل عام ومع كل عقد، اتساءل، هل فعلا استحقك؟، وكم كنت سأخسر لو لم أكن أستحقك".

واختتمت: "اللهم كما أنعمت به علينا اللهم أدمه نعمة لا تنقطع وهناء لا ينفصل وفضلًا دائمًا متصل، كل عام وانت كما أنت، ملاكًا يعيش بين البشر".

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يحتفل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعيد ميلاده الـ 68 ، حيث ولد الخطيب في 30 أكتوبر 1954 بمدينة السينبلاوين بمحافظة الدقهلية.

بيبو كما يحب أن يلقبه الجمهور  نجح في صناعة وكتابة تاريخ لنفسه مع الكرة المصرية منذ ظهوره في ملاعب كرة القدم مرتديا قميص النادي الأهلي.

ولد الخطيب في إحدى قرى مدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، بدلتا مصر، وانتقل مع أسرته للعاصمة المصرية القاهرة، وانضم لنادي النصر، ومنه انتقل للأهلي وعمره 16 سنة، بعدما لفت الأنظار إليه في دوري المدارس.

زوجة محمود الخطيب تحتفل بعيد ميلاده الكرة المصرية زوجة الخطيب فى عيد ميلاده بكلمات مؤثرة

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