75 نقطة جديدة.. المركزي الأوروبي يبحث رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل

قال كلاس نوت، عضو البنك المركزي الأوروبي، أن البنك قد يرفع الفائدة بنحو 75 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر المقبل.

وكان المركزي الأوروبي رفع الفائدة بنحو 75 نقطة أساس في اجتماع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ عام 2009.

وفي تصريحات للإعلام الألماني نقلتها وكالة رويترز، قال نوت: سنتخذ خطوة كبيرة بشأن الفائدة في اجتماع ديسمبر، ومن المحتمل أن تكون الزيادة المقبلة بوتيرة تتراوح ما بين 50 نقطة و75 نقطة أساس.

وشدد مسؤول المركزي الأوروبي على أن البنك لم يصل حتى إلى منتصف الطريق فيما يتعلق بمحاربة التضخم المرتفع في منطقة اليورو.

وتابع: نحن نعيد معدلات الفائدة تجاه المستوى المحايد، وسيواصل البنك تشديد السياسة النقدية العام المقبل في محاولة لخفض التضخم الذي يُسجل حالياً مستويات قريبة من 10% في منطقة اليورو.