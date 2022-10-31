تجديد حبس عصابة لسرقة مركبات التوك توك في القاهرة

جدد قاضي المعارضات، حبس تشكيل عصابي في القاهرة، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة مركبات التوك توك، بأسلوب توصيل الأسلاك، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة بدر، في مديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، قرر اكتشافه سرقة مركبة التوك توك ملكه؛ حال توقفها أمام العقار سكنه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (4 أشخاص – لهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة القسم) تم إستهدافهم وضبطهم ، وبحوزة إثنين منهم ( سلاح نارى- عدد من الطلقات – كمية من مخدر الهيروين ) .

وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأقر أحدهم بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، كما أقر آخر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وبتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين بعض القضايا .. إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مركبات "التوك توك" بذات الأسلوب ، وأقروا بإرتكاب واقعتى سرقة أخرى.

وتم بإرشادهم ضبط كافة مركبات "التوك توك" المستولى عليها بمكان إخفائهم بالمنطقة محل سكنهم.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.