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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ندوة بجامعة العريش لتوعية الطلاب بأهمية مؤتمر المناخ

الدكتور حاتم سلامة
الدكتور حاتم سلامة وكيل كلية الآداب جامعة العريش مع الطلبة

 

 

 نظمت كلية الآداب جامعة العريش شمال سيناء، ندوة للتوعية بأهمية مؤتمر شرم الشيخ COP 27 والذي يعقد خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل ، وذلك تحت عنوان: "COP 27 رسالة مصر إلى العالم" حاضر فيها الدكتور حاتم سلامة "أستاذ الأدب الإنجليزي، رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها، ووكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش" حيث أوضح أن انعقاد هذا المؤتمر بشرم الشيخ مدينة السلام شاهد على أن مصر بلد الأمن والأمان، وأنها قادرة على استضافة العالم بأسرِه، وأن لمصر قيادتها السياسية الحكيمة ودورها الريادي في الشرق الأوسط عبر العصور.
واستعرض سلامة ، التسلسل التاريخي لمؤتمر الأطراف والذي جاء نتيجة للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة، منوهًا إلى " COP 1 برلين1995 " وCOP 3 " كيوتو1997" و"COP 21 باريس 2016 " كمحطات رئيسية في تاريخ هذا المؤتمر 
ثم انتقل سلامة بحديثه إلى مؤتمر شرم الشيخ للتغير المناخي COP 27 الذي يستضيف 197 دولةً و30000 مشاركا، مؤكدًا أن استعدادات مصر لاستضافة هذا المؤتمر أمر يبعث إلى الفخر والاعتزاز بمصرنا الحبيبة.

الاحتباس الحراري

 

وأشار سلامة،  إلى أسباب وآثار التغير المناخي، موضحا أن الاحتباس الحراري الناتج عن استخدام الوقود الأحفوري والأنشطة الصناعية ووسائل النقل يهدد بذوبان الجليد وارتفاع منسوب مياه البحر وشدة العواصف وانقراض بعض الكائنات وكثرة حرائق الغابات وزيادة الجفاف ونقص الغذاء وانتشار الأمراض إلى غير ذلك من مظاهر الخلل البيئي.

وأضاف سلامة،  أن هذا النوع من المؤتمرات يعقد سنويا ليدق ناقوس الخطر محذرا سكان الأرض: "انتبه أيها العالم".

وفى الختام، أكد سلامة ضرورة الابتعاد التدريجي عن الوقود الأحفوري والحد من الأنشطة المهددة لبيئة الأرض والاتجاه بخطى سريعة نحو الطاقة النظيفة المتجددة من أجل حياة آمنة ومستقرة على كوكب الأرض.  

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العريش ندوة الطلاب مؤتمر المناخ

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