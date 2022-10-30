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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيموفيتش يواصل تصريحاته المثيرة: كل شيء انهار في فرنسا منذ رحيلي

ابراهيموفيتش
ابراهيموفيتش

عاد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش  لتصريحاته المثيرة للجدل، بعد فترة غياب انشغل فيها بالتعافي من إصابته الأخيرة.

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وصرّح إبراهيموفيتش لمحطة "كانال بلوس" الفرنسية: "منذ أن رحلت عن فرنسا انهار كل شيء، ليس هناك ما يتحدثون عنه بشأن فرنسا من وقتها".

وتابع: "فرنسا تحتاجي، لكني لا أحتاج فرنسا، حتى لو امتلكوا مبابي، نيمار، ميسي، فلن يساعدك ذلك لأنك لا تمتلك الإله".

إبراهيموفيتش (41 عامًا) لعب في باريس سان جيرمان بين 2012 و2016، وكان الهدّاف التاريخي للنادي لحظة رحيله.

القائد السابق لمنتخب السويد سجل 158 هدفًا في 180 مباراة مع باريس سان جيرمان.

وفاز إبراهيموفيتش مع باريس سان جيرمان بـ 12 لقبًا محليًا مختلفًا، أبرزها الدوري الفرنسي 4 مرات ، كما يبتعد إبراهيموفيتش عن الملاعب منذ نهاية الموسم الماضي لإجرائه عملية جراحية في ركبته.

وقاد إبراهيموفيتش ميلان للتتويج بالدوري الإيطالي الموسم الماضي بعد غياب 11 عامًا.

زلاتان إبراهيموفيتش فرنسا مبابي نيمار ميسي

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