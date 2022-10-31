نشرة المرأة| صور بيلا حديد تثير الجدل في قطر.. نوع خارق من البذور لخفض ضغط الدم بدون أدوية

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..



يعد ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة يمكن أن تعرضك لخطر الإصابة ببعض المشاكل الصحية الخطيرة لأنها تضع ضغطًا على أعضائك مثل الأوعية الدموية والقلب والأعضاء الأخرى. يمكن أن يؤدي هذا إلى حالات قد تهدد الحياة بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الكلى وقال خبير تغذية إن الأطعمة المليئة بمركب كيميائي يسمى النترات يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم.إليكأبرزها وفقا لموقع express.co.uk

شاركت عارضة الازياء بيلا حديد Bella Hadid، مُتابعيها على إنستجرام من خلال صور وفيديوهات لزيارتها لافتتاح معرض بغداد في الدوحة بـ قطر، وخلال المناسبة ظهرت بيلا حديد بإطلالة ساحرة للغاية، ويأتي هذا الحدث قبل أسابيع فقط من كأس العالم 2022 في قطر.

حرصت بيلا على الظهور بملابس مختلفة في قطر عبر خاصية ستوري علي الانستجرام ، وفي إحدى الصور ارتدت المرتهش الخليجي و‏هي أحد القطع التراثية الخليجية، وتم تداول مقطع فيديو لها عبر التيك توك وهي تأكل الكنافة

تشير توقعات برج العذراء اليوم، يجب عليك بذل جهد إضافي إذا كانت تريد تحقيق أهدافك اليوم. هناك إمكانية للحصول على أي فائدة تتعلق بالممتلكات. يمكنك أيضًا شراء بعض الأشياء الثمينة خلال هذه الفترة.

وإليك توقعات برج العذراء اليوم الأثنين 31 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

رائحة الفم الكريهة من أكثر الحالات المزعجة والمحرجة التي يمكن أن يعاني منها الكثيرين وهناك أسباب مختلفة لظهور هذه المشكلة ، وأحيانًا قد تكون مؤشرًا على شيء أكثر خطورة. إليك أبرز أسباب الإصابة بها وفقا لموقع برايت سايد

ليس سرا أن الأطعمة ذات الرائحة الكريهة ، مثل الثوم والفلفل الحار ، يمكن أن تترك رائحة كريهة في أفواهنا. لهذا السبب ربما لاحظت أنه حتى لو قمت بتنظيف أسنانك بعد تناول هذه الأطعمة ، فإن رائحتها (وطعمها) لا تزال باقية في فمك.