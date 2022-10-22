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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم.. مواليد برج العذراء 22 أكتوبر 2022.. حل مشكلتك فى الحب

برج العذراء
برج العذراء

تشير توقعات برج العذراء اليوم، إلى أن  لى الرغم من أن الخوف من الالتزام يعيقك ، إلا أنك تتمنى أن يكون الحب حاضرًا في حياتك.

وإليك توقعات برج العذراء اليوم السبت 22 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج العذراء وحظك اليوم السبت 22 أكتوبر 


من الصعب جدًا العثور على شخص يمكنك التواصل معه عقليًا وعاطفيًا ، شخصًا يمكنك الاستمتاع به دون أي مرشح أو تفكير داخلي، و لقد وجدت أخيرًا هذا الشخص في حياتك الذي تشعر أنه شبهك، وحاول أن تفهم نفسك من كل زاوية وحافة قبل محاولة فهم شخص آخر سواء من خلال فهم احتياجاتك أو رغباتك أو الحقائق المخفية أو المجالات التي يمكنك تجنبها، فبهذه الطريقة يمكنك اتخاذ قرار حكيم دون أي خطأ فادح.


توقعات برج العذراء صحيا 


اركب دراجتك اليوم يمكن أن يساعد هذا أصحاب برج العذراء في إنعاش العقل وتهدئة عضلات الجسم و سيؤدي ذلك إلى زيادة مستويات السيروتونين.

توقعات برج العذراء مهنيا

قد تجعلك الوظيفة المكتبية تشعر بأنك فى المكان غير المناسب لك يا برج العذراء وذلك كونك شخصًا مبدعًا ، فقد يجعلك ذلك تشعر بالاختناق ويعيق جانبك الفني لذا ابحث عن الخيارات التي تناسبك بشكل أفضل .. وانتبه ياربج العذراء من المحتمل أن تتلقى أفضل صفقة اليوم.

يبدأ حساب الراتب من مبلغ معين و لا يتلقى الفرد المنضم حديثًا أرقام كبيرة فى وظيفته الأولى فإذا كنت تحب ما تفعله ، فلديك بالفعل سبب للاستمرار والمال سيأتى لاحقا

توقعات برج العذراء عاطفيا

قد تشعر البيئة في منزلك بالإرهاق في بعض الأحيان، إن الحاجة المتعمدة للهروب هي حلم كل شاب لذا ابدأ في إدراك الأمور من منظور والديك وبهذه الطريقة يمكنك رؤية الحياة من منظور أفضل

وعلى الرغم من أن الخوف من الالتزام يعيقك يا برج العذراء إلا أنك تتمنى أن يكون الحب حاضرًا في حياتك


توقعات برج العذراء خلال الأيام المقبلة 

كنت دائما عاشق صامت يا برج العذراء ولديك صعوبات في التعبير عن مشاعرك في بعض الأحيان وأنت على وشك مواجهة التطابق التام مع المشكلة المماثلة اليوم فالشخص القريب من حياتك سيبقى وستتغلب على مشكلتك

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