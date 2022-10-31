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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

غير الكركدية.. نوع خارق من البذور لخفض ضغط الدم بدون أدوية

ضغط الدم
ضغط الدم

يعد ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة  يمكن أن تعرضك لخطر الإصابة ببعض المشاكل الصحية الخطيرة لأنها تضع ضغطًا على أعضائك مثل الأوعية الدموية والقلب والأعضاء الأخرى. يمكن أن يؤدي هذا إلى حالات قد تهدد الحياة بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الكلى  وقال خبير تغذية إن  الأطعمة المليئة بمركب كيميائي يسمى النترات يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم.إليكأبرزها وفقا لموقع express.co.uk

وفقًا لـ TJ Waterfall ، رئيس خبراء التغذية في Eat Holy ، يمكن للأطعمة الغنية بالنترات أن تفعل ذلك.

1-الشمندر

يعد الشمندر غذاء غني بالنترات يمكن أن يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم و تحسين وظيفة الأوعية الدموية فهي توفر مصدرًا لإنتاج أكسيد النيتريك ، الذي يشير إلى العضلات الملساء المحيطة بالأوعية الدموية للاسترخاء ، وبالتالي زيادة تدفق الدم وتقليل ضغط الدم.

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2- السبانخ

يمكن أن تساعد السبانخ أيضًا في خفض ضغط الدم  لغناها بالعديد من الفيتامين  مثل فيتامين ج وبعض المركبات الفينولية 

بعض أفضل مصادر البوتاسيوم تشمل الفواكه الطازجة والخضروات والبقوليات والخضروات."

3- بذور الكتان

 تناول ملعقتين كبيرتين من الكتان المطحون يوميًا يمكن أن تكون فعالة مثل بعض الأدوية التي تخفض ضغط الدم.

4-الحبوب 

تناول الحبوب  لغناها بالعديد من المعادن الهامة مثل المغنيسيوم وهو من المعادن التي تحافظ على ضغط الدم ضمن الحدود الصحية.

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