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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسعار الذهب تواصل تسجيل سابع خسارة شهرية على التوالي عالميًا.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

اتجهت أسعار الذهب نحو سابع خسارة شهرية على التوالي اليوم الاثنين بسبب ضغط أسعار الفائدة الأمريكية المتضخمة في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون الحذرون على اجتماع السياسة المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على إشارات بشأن موقفه في المستقبل.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1642.55 دولار للأونصة (الأوقية) في الساعة 0331 بتوقيت جرينتش ولكنه انخفض واحد في المئة خلال الشهر حتى الآن.

واستقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 1645.00 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 19.14 دولار للأونصة.

وتراجع البلاتين 0.7 في المئة إلى 938.47 دولار و لكنه اتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية له منذ فبراير شباط 2021.

وارتفع البلاديوم واحد في المئة إلى 1919.00 دولار ولكنه خسر 11 في المئة في أكتوبر تشرين الأول في أكبر انخفاض شهري له منذ خمسة أشهر.

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