12 سفينة محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية

أعلن وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف أنه -على الرغم من انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود- غادرت 12 سفينة محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية، اليوم /الاثنين/.

وكتب كوبراكوف -في تغريدة عبر موقع /تويتر/ للتواصل الاجتماعي حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية-: "غادرت اثنتا عشرة سفينة الموانئ الأوكرانية اليوم وأرسلت الأمم المتحدة وتركيا عشرة فرق لتفتيش 40 سفينة من أجل تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود".

وأفاد بأن الجانب الأوكراني وافق على خطة التفتيش هذه، وتم إبلاغ الجانب الروسي بها.

وأضاف كوبراكوف أن السفن التي غادرت الموانئ الأوكرانية اليوم، تشمل سفينة إيكاريا إنجل، وهي مستأجرة بموجب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة وتحمل على متنها 40 ألف طن من الحبوب لشعب إثيوبيا الذي يتأرجح على حافة المجاعة.

وكانت روسيا قد أعلنت أمس الأول انسحابها من مبادرة حبوب البحر الأسود، مبررة قرارها بهجوم استهدف سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود في خليج سيفاستوبول، واتهمت روسيا أوكرانيا والمملكة المتحدة بتنفيذ الهجوم.

