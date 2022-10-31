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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تسلم مساعدات جديدة لمتضرري الفيضانات والسيول في باكستان

صدى البلد

 سلمت دولة الإمارات، باكستان 200 حاوية مزودة بمساعدات غذائية وطبية لدعم 500 ألف أسرة باكستانية، تضرّرت من الفيضانات والسيول التي اجتاحت مناطق عدة في باكستان.

وقال سفير الإمارات لدى باكستان حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ - إن بلاده، قامت بتقديم مساعدات إغاثية إنسانية عاجلة إلى جمهورية باكستان، وكانت من أوائل الدول التي تواجدت في الميدان لإغاثة النازحين والمتضررين، حيث قامت بتسيير جسر جوي مباشر يضم 62 طائرة محملة بأطنان من الإمدادات الغذائية والطبية والخيام لإيواء المتضررين.

وأضاف أن التخفيف من وطأة المعاناة وصون كرامة الإنسان يعتبر نهجا راسخا في سياسة دولة الإمارات الخارجية، لافتا إلى أن سفارة بلاده في إسلام آباد والقنصلية العامة في كراتشي وبالتنسيق مع الشركاء وضعت خطة عمل واستراتيجية واضحة منذ بدء الكارثة الناجمة عن الفيضانات الجارفة والسيول، تهدف إلى الوصول إلى المناطق المنكوبة والمتضررة لضمان وصول الاحتياجات الأساسية للسكان وتحسين ظروفهم المعيشية، حيث تركزت جهود فرق العمل الميدانية في الوصول إلى آلاف الأسر في 17 منطقة منكوبة في السند و10 مناطق متضررة في بلوشستان.
 

سلمت دولة الإمارات باكستان 200 حاوية سفير الإمارات جمهورية باكستان

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