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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يواجه إنبي بعبارات مؤثره

بينهم 3 صفقات جديدة.. غيابات مؤثرة تضرب الزمالك خلال مواجهة إنبي بالدوري

صدى البلد

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غيابات مؤثرة في مباراته المقبلة أمام إنبي في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

ويغيب كل من محمود حمدي " الونش" للإصابة بقطع في وتر الخلفية، ونبيل عماد "دونجا" للإصابة في غضروف الركبة، والسنغالي إبراهيما نداي للإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وفي نفس الوقت يغيب أحمد فتوح للإصابة بكسر في عظمة وجه القدم، والبنيني سامسون أكينولا ومحمد عبد الشافي لعدم الجاهزية، ويخضع اللاعبان لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على إجراء تغييرات في تشكيل الأبيض خلال مباراة إنبي المقبلة في الدوري المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة للدوري.

وسيدفع الجهاز الفني بعبد الله جمعة في مركز الظهير الأيسر في ظل إصابة أحمد فتوح بكسر في عظمة  وجه القدم.

وفي نفس الوقت استقر فيريرا على الدفع بعمرو السيسي أساسيا بدلا من المغربي زكريا الوردي لاعب وسط الفريق في ظل تراجع مستوى الأخير.

ويدرس الجهاز الفني الدفع بسيد عبد الله "نيمار" في التشكيل الأساسي على حساب عمر جابر.

ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للمباراة المرتقبة.

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن إدارة الكرة تقوم خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور، بإنهاء كافة الأوراق الخاصة بسفر محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق إلى إنجلترا للخضوع للعملية الجراحية هناك .

وأشار أمير مرتضى إلى أنه يوجد تواصل خلال الوقت الحالي مع الطبيب الذي سيجري الجراحة للونش من أجل التنسيق بشأن كافة الأمور قبل سفر اللاعب خلال الأيام المقبلة.

وكان " الونش" تعرض للإصابة بقطع في وتر الخلفية خلال مباراة سموحة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

ورفض البرتغالي جوسفالدو فيريراالمدير الفني لفريق الزمالك فكرة تطبيق سياسة الدور بين محمد عواد الحارس الأساسي ومحمد صبحي الحارس البديل في مباريات الدوري المقبل.

ويتمسك المدير الفني للأبيض باستمرار عواد حارسا أساسيا على أن يكون محمد صبحي البديل له في الفترة الحالية.

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