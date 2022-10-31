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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لقاءات بايدن مع المتحولين جنسيا تثير غضب الأمريكيين

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

انتقد رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق، نيوت جينجريتش، الرئيس جو بايدن لمقابلته مع تيكتوكر المتحول جنسيًا وسط مشاكل اقتصادية وسياسية في البلاد.

وحسب قناة “فوكس نيوز”، قال السياسي الأمريكي بسخرية، إن "الأمريكيين قلقون بشأن أسعار الوقود والغذاء، ومعدلات الجريمة المرتفعة والفوضى على الحدود الجنوبية. ولهذا السبب رتب البيت الأبيض لمقابلة بايدن مع ممثل أسلوب حياة راديكالي لا يتفق معه معظم المواطنين".

وفي وقت سابق، نشرت المتحولة جنسيًا ديلان مولفاني، التي غيرت جنسها من ذكر إلى أنثى، على الشبكة الاجتماعية تسجيلًا لمحادثتها مع الزعيم الأمريكي.

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وفي محادثة معه، وافق بايدن على البيان المتعلق بأهمية الأدوية الهرمونية وتوافر جراحة تغيير الجنس للأطفال.

وتستشهد “فوكس نيوز” بإحصائيات تفيد أن أكثر من 60٪ من الأمريكيين وصفوا حتى مناقشة قضية تغيير الجنس عند الأطفال بأنه أمر غير مقبول، لكن بايدن يعتبر هذا جزءًا لا يتجزأ من الديمقراطية والحرية الفردية.

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