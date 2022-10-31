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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل صادمة.. بايدن يفقد أعصابه خلال محادثات هاتفية مع زيلينسكي

بايدن وزيلينسكي
بايدن وزيلينسكي

أفادت شبكة “إن بي سي” نيوز الأمريكية، نقلاً عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اغضب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال محادثتهما الهاتفية في يونيو الماضي، ولم يعجب الزعيم الأمريكي برد فعل نظيره الأوكراني على تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف.

وقالت الشبكة الأمريكية: “كان بايدن قد انتهى بالكاد من إخبار زيلينسكي بأنه وافق على مليار دولار أخرى كمساعدة عسكرية لأوكرانيا، وكان زيلينسكي قد بدأ بالفعل في سرد ​​تفاصيل ما يحتاج إليه أكثر وما لم يتلقاه بعد، وفقد بايدن أعصابه، وقال إن الشعب الأمريكي كريم جدًا، وإدارته والجيش الأمريكي يعملان بجد لمساعدة أوكرانيا، ورفع صوته، ويمكن أن يُظهر زيلينسكي قدرًا أكبر من الامتنان”.

وأشارت إلى أن القادة يتواصلون بانتظام عبر الهاتف بعد أن أعلنت واشنطن الإجراءات المقبلة للدعم العسكري لكييف.

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وقبل هذه المكالمة الهاتفية في 15 يونيو، كان استياء بايدن من زيلينسكي يتزايد منذ أسابيع، كما تقول المصادر. 

وأوضحت مصادر أن الرئيس الأمريكي وبعض مستشاريه يعتقدون أن الجانب الأمريكي يقوم بكل ما هو ممكن وبأسرع وقت ممكن، لكن زيلينسكي في الخطابات العامة يركز فقط على ما لا يتم تنفيذه.

في الوقت نفسه، من وجهة نظر زيلينسكي، وكذلك بعض المسؤولين في أوروبا الشرقية، كان البيت الأبيض بطيئًا جدًا في التعامل مع طلبات كييف للأسلحة.

وقالت مصادر لم تسمها  “إن بي سي نيوز: "بعد موقف زيلينسكي خلال مكالمة يونيو، قرر فريقه محاولة نزع فتيل التوتر من خلال استنتاج أن الخلافات مع الرئيس الأمريكي كانت غير مجدية".

وفي نفس اليوم، شكر زيلينسكي علنًا بايدن على المساعدة الموعودة، وتحسنت العلاقات بين الزعيمين بعد ذلك.

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