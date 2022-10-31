بدون مشاركة روسيا.. أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة يتفقون على خروج 16 سفينة حبوب

اتفقت الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا، على خطة حركة سيتم تطبيقها اليوم على 16 سفينة موجودة في المياه التركية، بعد تعليق روسيا المشاركة في اتفاق تصدير الحبوب.

وقال مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، حيث يعمل موظفون من كل من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، إن الوفود الثلاثة اتفقت أيضا على إجراء عمليات تفتيش غدا لـ 40 سفينة مغادرة.

وأوضح المركز أنه أبلغ الوفد الروسي بالخطتين.

فيما أعلن مركز التنسيق المشترك مساء الأحد أن الوفد الروسي المشارك منذ مطلع أغسطس في عمليات التفتيش التي تجرى في إسطنبول للسفن المحمّلة بالحبوب الأوكرانية، سينسحب "لأجل غير مسمى".

وبحسب بيان لمركز التنسيق المشترك فإن وفد روسيا جرى أبلغ بأنه علّق مشاركته في تطبيق أنشطة المبادرة، بما في ذلك عمليات التفتيش، لأجل غير مسمى.

والأحد، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن السفن لن تبحر من أوكرانيا "في هذه الفترة"، لكنّها شددت على أن تركيا ستستمر في تفتيش السفن المحمّلة حبوبا أوكرانية في اسطنبول "اليوم وغدا".