عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدون مشاركة روسيا.. أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة يتفقون على خروج 16 سفينة حبوب

أرشيفية
أرشيفية

اتفقت الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا، على خطة حركة سيتم تطبيقها اليوم على 16 سفينة موجودة في المياه التركية، بعد تعليق روسيا المشاركة في اتفاق تصدير الحبوب.

 

وقال مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، حيث يعمل موظفون من كل من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، إن الوفود الثلاثة اتفقت أيضا على إجراء عمليات تفتيش غدا لـ 40 سفينة مغادرة.

وأوضح المركز  أنه أبلغ الوفد الروسي بالخطتين.

فيما أعلن مركز التنسيق المشترك مساء الأحد أن الوفد الروسي المشارك منذ مطلع أغسطس في عمليات التفتيش التي تجرى في إسطنبول للسفن المحمّلة بالحبوب الأوكرانية، سينسحب "لأجل غير مسمى".

وبحسب بيان لمركز التنسيق المشترك فإن وفد روسيا جرى أبلغ بأنه علّق مشاركته في تطبيق أنشطة المبادرة، بما في ذلك عمليات التفتيش، لأجل غير مسمى.

والأحد، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن السفن لن تبحر من أوكرانيا "في هذه الفترة"، لكنّها شددت على أن تركيا ستستمر في تفتيش السفن المحمّلة حبوبا أوكرانية في اسطنبول "اليوم وغدا".

المخابرات الأوكرانية: هناك مناقشات جادة في روسيا للإطاحة ببوتين بسبب نتائج الحرب

رغم اتفاق ثلاثي الأطراف.. روسيا ترفض المشاركة في تفتيش سفن الحبوب الأوكرانية

المتحدة أوكرانيا تركيا روسيا الحبوب سفينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهددا بالإستقالة ..مرتضى منصور يستغيث بوزير الرياضة لإنهاء المؤامرة على الزمالك |تفاصيل

اتفقوا | الأهلي يزف بشري سارة لـ كهربا ..تفاصيل

كسر في القدم.. تفاصيل إصابة فتوح ومدة غيابه عن الزمالك.. شاهد

الدولار سينهار قريبا.. اقتصادي أمريكي يطلق تحذيرًا بسبب ديون الولايات المتحدة

بالأحمر الجريء.. ياسمين الخطيب تتألق في إطلالة جديدة.. شاهد

أسطورة واستمتعت بالحديثه معه.. ميدو يلتقي نجم الأهلي على متن طائرة

فرج عامر يكشف عن مفاجأة حول مراقب مباراة السوبر المصري.. تفاصيل

كولر يجهز نجم الأهلي للمشاركة بمباراة الداخلية في الدوري

ترشيحاتنا

أفضل دعاء للميت بعد الفجر.. 44 كلمة تبدل عذاب القبر بنعيم

هبوط أسعار النفط عالميا وسط مخاوف بشأن خفض الطلب

رائحة الفم الكريهة وراءها 6 أسباب.. بعضها خطير!

بفضل عمليات التجميل.. بوتين يستعين بـ 3 أشخاص ليظهروا بدلًا منه

ليس تحدي كتم الأنفاس.. مضاعفات المرض الذي تسبب في اختناق 9 طالبات بدمياط

آلاف الإيطاليين ينظمون مسيرة لإحياء ذكرى زعيم الفاشية موسوليني وسط روما.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على بعد 6 أهداف.. كم مباراة يحتاجها صلاح ليصبح الهداف التاريخي لـ ليفربول؟

بمكون واحد من رفوف مطبخك .. تخلصي من الكوليسترول بدون أدوية

برج الحمل.. حظك اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022: مكاسب مالية كبيرة

برج الأسد.. حظك اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022: فرصة تنتظرك

فيديو

بعد توجيهات الرئيس.. حالات استحقاق العلاوة الاستثنائية ومنحة الغلاء

زفافها تحول لعزاء.. مأساة عروس سوهاج |فيديوجراف

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز إلى نقدي.. وهذه قائمة السلع التموينية لنوفمبر

أسعار السيارات إلى أين؟!.. تغطية خاصة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ