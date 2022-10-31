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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخابرات الأوكرانية: هناك مناقشات جادة في روسيا للإطاحة ببوتين بسبب نتائج الحرب

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

كشفت المخابرات الأوكرانية، عن مناقشات تدور في الأوساط السياسية الروسية، لاستبدال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في منصب الرئاسة بعد الحرب التي شنتها موسكو في أوكرانيا.

وزعم مسؤولون أوكرانيون كبار، بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، أن الرئيس بوتين لن ينجو من الحرب في أوكرانيا، ولذلك يناقش عدد من المسؤولين الروس إمكانية استبداله.

وقال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، إن كبار المسؤولين الروس، يبحثون عن بديل لبوتين، معربا عن اعتقاده بأن بوتين لن يستطيع البقاء في السلطة لمدة أطول.

وأضاف بودانوف "من غير المرجح أنه سينجو منها [يقصد الحرب في أوكرانيا]. وحاليا، هناك مناقشات جددية تحدث في روسيا حول من سيحل مكانه".

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وأشار رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية إلى أن كييف تسعى إلى استعادة مقاطعة خيرسون بحلول شهر نوفمبر المقبل، في ظل استمرار الهزائم التي تتلقاها روسيا على أرض القتال، موضحا أن أوكرانيا ستقوم بمحاولة أيضا لاستعادة شبه جزيرة القرم التي تم السيطرة عليها من قبل روسيا في 2014.

يأتي ذلك بعد أيام فقط من اتهام روسيا لأوكرانيا بتنفيذ هجوم "ضخم" بطائرات بدون طيار على أسطول البحر الأسود في مدينة سيفاستوبول الساحلية في القرم.

شنت أوكرانيا مؤخرًا هجومًا مضادًا شرق البلاد، مع انسحاب القوات الروسية من خيرسون. ومع ذلك ، بعد هجوم أوكرانيا المضاد، شن بوتين ضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت البنية التحتية في المدن الرئيسية، بينها كييف، ما تسبب في فقدان أوكرانيا نحو 40% من قدرتها على إنتاج الطاقة في جميع أنحاء البلاد.

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