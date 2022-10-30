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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يكشف شرطًا لانطلاق الحوار بين بوتين وبايدن

بايدن وبوتين
بايدن وبوتين

قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن استعداد واشنطن للاستماع لمخاوف موسكو يمكن أن يكون منطلقًا للحوار بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن رغبة الولايات المتحدة في الاستماع إلى مخاوف روسيا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن، يمكن أن تصبح منطلقًا للحوار بين بوتين وبايدن.

عدم اللقاء

وكان البيت الأبيض كشف الخميس الماضي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا يعتزم لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة العشرين.

وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض: "الرئيس قال إنه ليس لديه أي نية للجلوس مع فلاديمير بوتين. هذا ما وصلنا إليه اليوم".

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن القرار بشأن من سيمثل موسكو في قمة مجموعة العشرين المقبلة لم يتخذ بعد.

وأوضح بيسكوف أنه لم يتم اتخاذ القرار عما إذا كان رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين يمكنه أن يرأس الوفد الروسي إذا لم يحضر الرئيس فلاديمير بوتين القمة.

وأكد أن "القرار لم يتخذ بعد".

وستعقد قمة مجموعة العشرين المقبلة في نوفمبر في بالي بأندونيسيا.

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