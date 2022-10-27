البيت الأبيض يعلن قرار بايدن النهائي بشأن لقاء بوتين

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يعتزم لقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين في قمة العشرين.

وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض: "الرئيس قال إنه ليس لديه أي نية للجلوس مع فلاديمير بوتين. هذا ما وصلنا إليه اليوم".

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن القرار بشأن من سيمثل موسكو في قمة مجموعة العشرين المقبلة لم يتخذ بعد.

وأوضح بيسكوف أنه لم يتم اتخاذ القرار عما إذا كان رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين يمكنه أن يرأس الوفد الروسي إذا لم يحضر الرئيس فلاديمير بوتين القمة.

وأكد أن "القرار لم يتخذ بعد".

وستعقد قمة مجموعة العشرين المقبلة في نوفمبر في بالي بأندونيسيا.

وفي وقت سابق، صرح السفير الإندونيسي لدى روسيا، خوسيه تافاريس، بأن بلاده مستعدة لتنظيم اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، في قمة مجموعة العشرين ببالي في نوفمبر المقبل.

وقال تافاريس: "ستكون إندونيسيا سعيدة للغاية للقيام بذلك.. لقد فعلنا هذا من قبل.. على سبيل المثال، أثناء الصراع في كمبوديا، استضافت إندونيسيا اجتماعات غير رسمية في جاكرتا بين قادة فيتنام وكمبوديا، اللذين كانا على خلاف في ذلك الوقت... نحن لا نعد بأن هذا سيحل أي شيء على الفور، ولكن مجرد التحدث مع بعضنا البعض يمكن أن نساهم في دفع المناقشات إلى الأمام ".

وأضاف: “رئيس إندونيسيا زار شخصياً موسكو لدعوة روسيا للمشاركة في القمة.. روسيا كعضو في مجموعة العشرين لا تقل أهمية عن أي دولة أو اتحاد آخر. علاوة على ذلك، لا يحق لإندونيسيا إلغاء الدعوات، ولكن لدينا الحق الحصري في دعوة مشاركين إضافيين كدولة مضيفة”.