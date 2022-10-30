رغم اتفاق ثلاثي الأطراف.. روسيا ترفض المشاركة في تفتيش سفن الحبوب الأوكرانية

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، تعليق مشاركتها في تفتيش السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية في إسطنبول، وجاء ذلك رغم الاتفاق الذي توصلت إليه كل من الأمم المتحدة وتركيا بأن الطرفين سيوفران موظفين للقيام بعمليات التفتيش على 40 سفينة قادمة من البحر الأسود، وذلك ما وافقت عليه أوكرانيا.

وكان قد أعلن مكتب الأمم المتحدة في "مركز التنسيق المشترك"، أن وفودا منه، ومن تركيا، ستوفر موظفين، غدا، 31 أكتوبر؛ للقيام بعمليات التفتيش على 40 سفينة قادمة من البحر الأسود.

وتكون بذلك قد وافقت وفود أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في "مركز التنسيق المشترك" على خطة لحركة السفن ليوم غد الاثنين، بما في ذلك 14 منها، من الموانئ الأوكرانية.

وقالت الأمم المتحدة، إنها أبلغت الوفد الروسي بالاتفاق الذي حدث مع أوكرانيا وتركيا بشأن سفن البحر الأسود.