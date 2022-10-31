بوتين يعلن موقف روسيا من مفاوضات السلام مع أوكرانيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إن موقف روسيا من المفاوضات مع أوكرانيا لم يتغير، لكن كييف لا تسعى لعملية التفاوض.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب المحادثات الثلاثية في سوتشي بين زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا: “ كيف يمكننا مناقشة الاتفاقات المحتملة إذا لم تكن هناك حتى رغبة في التحدث معنا من الجانب الأوكراني. سننتظر، ربما تنضج بعض الشروط الضرورية، ونيتنا الطيبة معروفة".

وأضاف بوتين أنه "من أجل البدء في المفاوضات، من الضروري أن يتم طرح الموقف التفاوضي على الطاولة مسبقًا من أجل تحقيق الأهداف".

وقال: “في بعض الأحيان يجب القيام بذلك، أو من خلال تقديم مثل هذه المطالب التي يسميها الدبلوماسيون ”المطالب"، ثم التحرك تدريجياً نحو قاسم مشترك يرضي الطرفين".

وأضاف: “ولكن من أجل التوصل إلى اتفاقات، يجب أن تجلس على طاولة المفاوضات وتتفاوض. هنا اتفقنا في اسطنبول، أخذوا كل شيء ثم ألقوا به في سلة القمامة. والآن منعوا أنفسهم من الحديث عن أي شيء معنا”.

إلي ذلك، دعا بوتين، كييف إلى ضمان سلامة الحركة البحرية بعد تعليق موسكو المشاركة في صفقة الحبوب، مؤكدا أن أوكرانيا أساءت استخدام الممر الأمن.

وقال بوتين: “يجب أن تضمن أوكرانيا عدم وجود تهديد لسلامة السفن المدنية”، متهما كييف باستخدام ممر الحبوب لشن هجوم على أسطول القرم الروسي، مما دفع موسكو إلى تعليق اتفاق بشأن صادرات المواد الغذائية الأوكرانية.

وأكد أن “قوات كييف تهدد سفننا والسفن المدنية ويجب أن نؤمنها وأن روسيا لم تعلن عن انسحابها من صفقة الحبوب، ولكن تعليق المشاركة فقط”.