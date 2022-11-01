فوز جامعة بورسعيد بأحد المشروعات الممثلة لوزارة التعليم العالي في مؤتمر COP27

هنأ الأستاذ الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد الفريق البحثي الخاص بمشروع "الخلايا الفوتوفولتية (الشمسية) العائمة" للفوز من بين اثنى عشر مشروعاً من الجامعات المصرية لتمثيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مؤتمر التغيرات المناخية COP27.
وأكد رئيس جامعة بورسعيد أنه سيتم عرض المشروع الفائز في معرض الابتكار الأخضر وسيتم عرض محاضرة عن المشروع الفائز فى مؤتمر التغيرات المناخية COP27 مع عدد من المشروعات البحثية بالجامعة.
واضاف رئيس جامعة بورسعيد أنه سيتم عرض جميع أنشطة وفاعليات الجامعة في مجال التغيرات المناخية.
الجدير بالذكر انه قد تم عرض المشروعات البحثية الخاصة بالتغيرات المناخية في "منتدى أنشطة وفاعليات الجامعات الحكومية المصرية لمواجهة التغيرات المناخية" والذي تم عقدة في مدينة الجلالة في سبتمبر 2022.
وقد تم اشتراك جامعة بورسعيد في المنتدى بوفد الفرق البحثية الخاصة بالتغيرات المناخية بالجامعة تحت رعاية الأستاذ الدكتور ايمن محمد إبراهيم رئيس الجامعة والأستاذة الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث تم اقامة جناح لجامعة بورسعيد في المنتدى مع عرض تقديمي لأنشطة وفاعليات الجامعة في مجال التغيرات المناخية وتم اختيار المشروع الفائز من جامعة بورسعيد عن طريق لجنة متخصصة قامت بتقييم جميع المشروعات المعروضة في المنتدى من الجامعات المصرية الحكومية.
ومن جانبها أشارت الأستاذة الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان المشروعات الفائزة من جامعات عين شمس والإسكندرية والقاهرة وبورسعيد وسوهاج وطنطا ومدينة السادات والسويس وجنوب الوادي والمنوفية.