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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوز جامعة بورسعيد بأحد المشروعات الممثلة لوزارة التعليم العالي في مؤتمر COP27

فوز جامعة بورسعيد
فوز جامعة بورسعيد بأحد المشروعات الممثلة لوزارة التعليم

هنأ الأستاذ الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد الفريق البحثي الخاص بمشروع  "الخلايا الفوتوفولتية (الشمسية) العائمة" للفوز من بين اثنى عشر مشروعاً من الجامعات المصرية لتمثيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مؤتمر التغيرات المناخية COP27. 

فوز جامعة بورسعيد بأحد المشروعات الممثلة لوزارة التعليم العالي في مؤتمر التغيرات المناخية COP27

وأكد رئيس جامعة بورسعيد أنه سيتم عرض المشروع الفائز في معرض الابتكار الأخضر وسيتم عرض محاضرة عن المشروع الفائز فى مؤتمر التغيرات المناخية COP27 مع عدد من المشروعات البحثية بالجامعة.

فوز جامعة بورسعيد بأحد المشروعات الممثلة لوزارة التعليم العالي في مؤتمر التغيرات المناخية COP27

واضاف رئيس جامعة بورسعيد أنه سيتم عرض جميع أنشطة وفاعليات الجامعة في مجال التغيرات المناخية.

فوز جامعة بورسعيد بأحد المشروعات الممثلة لوزارة التعليم العالي في مؤتمر التغيرات المناخية COP27

الجدير بالذكر انه قد تم عرض المشروعات البحثية الخاصة بالتغيرات المناخية في "منتدى أنشطة وفاعليات الجامعات الحكومية المصرية لمواجهة التغيرات المناخية" والذي تم عقدة في مدينة الجلالة في سبتمبر 2022.

فوز جامعة بورسعيد بأحد المشروعات الممثلة لوزارة التعليم العالي في مؤتمر التغيرات المناخية COP27


وقد تم اشتراك جامعة بورسعيد في المنتدى بوفد الفرق البحثية الخاصة بالتغيرات المناخية بالجامعة تحت رعاية الأستاذ الدكتور ايمن محمد إبراهيم رئيس الجامعة والأستاذة الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث تم اقامة جناح لجامعة بورسعيد في المنتدى مع عرض تقديمي لأنشطة وفاعليات الجامعة في مجال التغيرات المناخية وتم اختيار المشروع الفائز من جامعة بورسعيد عن طريق لجنة متخصصة قامت بتقييم جميع المشروعات المعروضة في المنتدى من الجامعات المصرية الحكومية. 

فوز جامعة بورسعيد بأحد المشروعات الممثلة لوزارة التعليم العالي في مؤتمر التغيرات المناخية COP27

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ومن جانبها أشارت الأستاذة الدكتورة  راوية رزق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان المشروعات الفائزة من جامعات عين شمس والإسكندرية والقاهرة وبورسعيد وسوهاج وطنطا ومدينة السادات والسويس وجنوب الوادي والمنوفية.

فوز جامعة بورسعيد بأحد المشروعات الممثلة لوزارة التعليم العالي في مؤتمر التغيرات المناخية COP27
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