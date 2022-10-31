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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة تنكّرية تكشف احتكار سوبر ماركت لنصف طن أرز في بورسعيد |تفاصيل المداهمة

تموين بورسعيد يوجه
تموين بورسعيد يوجه ضربه لمحتكرى الارز

أحكم رجال الرقابة التموينية بإدارة تموين وسط بمحافظة بورسعيد بقيادة طلعت البساطى قبضتهم على كميات من الأرز في نطاق دائرة الحى.


أصدر ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد تعليماته بإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمخازن وعمل متابعة يومية صباحية ومسائية من خلال الحملات الرقابية وعدم اتباع الطرق التقليدية فى تنفيذ الحملات.


وعلى الفور بدأت التحركات وتم تشكيل حملة تحت إشراف محمد عوض وكيل مديرية تموين بورسعيد ضمت كبار المفتشين.

كان أحد المفتشين حاول شراء أرز فقام التجار بإنكار وجود الأرز  وعليه تم التفتيش وضبط كميات مخزنة لديهم. 
 

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وأسفرت الحملة عن ضبط أحد محال السوبر ماركت نطاق دائرة الحى يقوم بتخزين كميات كبيرة من الارز تقدر بـ 500 كجم - نصف طن من الأرز داخل أحد المخازن غير المعلن عنها بغرض حجبه عن المواطنين وبيعه بأزيد من السعر الرسمى والاستفادة من فارق السعر  بغرض التربح دون وجه حق.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

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