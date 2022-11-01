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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ننشر أسماء المكرمين فى أول عيد علم لجامعة بورسعيد منذ إنشائها

رئيس جامعة بورسعيد
رئيس جامعة بورسعيد يسلم جوائز الجامعة في احتفالية عيد العلم

كرم الاستاذ الدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد جميع الحائزين على جوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية وأعلى استشهادات وجوائز التميز والعطاء لعلماء الجامعة الذين كان لهم عظيم الأثر على الجامعة في قطاعاتها المختلفة.

رئيس جامعة بورسعيد يسلم جوائز الجامعة في احتفالية عيد العلم الأول 2022 للجامعة

كما حرص رئيس جامعة بورسعيد على تكريم الحاصلين على جوائز أخرى خاصة بالفنون والعلماء الذين تم ذكرهم في قائمة أفضل 2% في مجال تخصصاتهم طبقاً لتقرير استانفورد، والفائزين في منتدي التنمية البشرية الذي تم عقده تحت رعاية وزارتي التخطيط والبحث العلمي.

رئيس جامعة بورسعيد يسلم جوائز الجامعة في احتفالية عيد العلم الأول 2022 للجامعة

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جاء ذلك خلال احتفالية عيد العلم الأول 2022 بجامعة بورسعيد بحضور رئيس الجامعة والنواب وعمداء ووكلاء الكليات بالإضافة الى العديد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

رئيس جامعة بورسعيد يسلم جوائز الجامعة في احتفالية عيد العلم الأول 2022 للجامعة

وقدم رئيس جامعة بورسعيد التهنئة للفائزين بجوائز الجامعة المختلفة، مشيراً إلى أن جوائز الجامعة تم تقديمها هذا العام للمرة الأولى منذ أنشاء جامعة بورسعيد، ويأتي هذا في اطار حرص الجامعة على تشجيع أبنائها العلماء والمتميزين في جميع مجالات البحث العلمي، وزيادة القدرة على المنافسة العالمية في البحث العلمي.

رئيس جامعة بورسعيد يسلم جوائز الجامعة في احتفالية عيد العلم الأول 2022 للجامعة


ومن جانبها ذكرت الأستاذ الدكتور راوية رزق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه قد تم اختيار الفائزين وفقاً لتقرير مجلس الجوائز بالجامعة وذلك بناء على تقارير لجان المحكمين في مختلف المجالات، وطبقاً لقواعد لائحة الجوائز المعتمدة بالجامعة.

رئيس جامعة بورسعيد يسلم جوائز الجامعة في احتفالية عيد العلم الأول 2022 للجامعة

وقد أسفرت جوائز الجامعة عن فوز أ.د/ نبيل أحمد شوقى المنشاوي الأستاذ بكلية الهندسة بالجائزة التقديرية في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية، و وقد تم حجب الجائزة في باقي المجالات، وجائزة الجامعة التشجيعية، فقد فاز كل من: أ.م.د/ ياسر نبيل مصطفى الحناوى (كلية الهندسة) بالجائزة التشجيعية في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية، و أ.م.د/ على محمد أحمد نصر (كلية الصيدلة) بالجائزة التشجيعية في مجال العلوم الطبية والصيدلة، و أ.م.د/منال سمير شلبى متولى الشوبكى (كلية الآداب) بالجائزة التشجيعية في مجال العلوم الاجتماعية والفنون والآداب، وقد تم حجب الجائزة في باقي المجالات.

رئيس جامعة بورسعيد يسلم جوائز الجامعة في احتفالية عيد العلم الأول 2022 للجامعة


أما جائزة أفضل رسائل دكتوراه وماجستير، فقد فاز كل من: د/ محمود محمد الجندى (كلية الهندسة) بجائزة أفضل رسالة دكتوراه في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية، وفي جائزة أفضل رسالة دكتوراه في مجال العلوم الأساسية وزعت مناصفة بين كلاً من : د/ روزان زكريا أحمد فؤاد إبراهيم (كلية العلوم) و د/دينا جلال محمد الدمهوجى (كلية الهندسة). وقد فاز أ/ محمود مسعد فوزى محمد جوده (كلية العلوم) بأفضل رسالة ماجستير في مجال العلوم الأساسية. 
وفي جائزة أعلى استشهادات ، قد فاز كل من أ.د/ محمد إسماعيل بسيونى (كلية الهندسة) و أ.د/ سامية حسين محمد (كلية العلوم) و أ.د/ ناصر محمدحسنى (كلية العلوم).

رئيس جامعة بورسعيد يسلم جوائز الجامعة في احتفالية عيد العلم الأول 2022 للجامعة


وقد تم تقديم جائزة التميز والعطاء وهي درع الجامعة وذلك على النحو التالي: في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية: إهداء إلى روح أ.د/ فاروق محمود عبد القادر و أ.د/ السيد حسين حجازى، وفي مجال العلوم الأساسية: إهداء إلى روح أ.د/ فكرى إبراهيم خلف و إهداء إلى روح أ.د/ فاروق محمد الفوال، وفي مجال العلوم الإنسانية والتربوية: إهداء إلى روح أ.د/محمد عبد الرحمن العايدى و إهداء إلى روح أ.د/ أحمد الحسيني شعبان و إهداء إلى روح أ.د/ عادل عبد البصير علي، وفي مجال العلوم الاجتماعية والفنون والآداب: أ.د/ نادية عبد العال رضوان.

رئيس جامعة بورسعيد يسلم جوائز الجامعة في احتفالية عيد العلم الأول 2022 للجامعة
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