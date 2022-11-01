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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شريف ضياء: بطولة مصر الدولية أفادت اللاعبين ولا يوجد شبيه لعصر وهنا جودة

منتخب مصر
منتخب مصر

تحدث شريف ضياء مدرب منتخب مصر للناشئين في تنس الطاولة، بعدما نجح أبطال مصر في تحقيق المركز الأول ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والتي استضافتها مصر  خلال الفترة ما بين 24 وحتى 30 أكتوبر الجاري، على صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

واستطاع أبطال مصر الذين شاركوا بمنافسات البطولة في أعمار 11 و13 و15 و17 و19 على صعيد الناشئين والناشئات تحقيق المراكز الأولى، حيث احتل 3 أبطال من مصر المركز الأول ومثلهم المركز الثاني و4 أبطال نجحوا في تحقيق المركز الثالث.

قال شريف ضياء: "تمثل بطولة مصر الدولية أهمية كبيرة بالنسبة لنا؛ لأنها آخر استعداد لبطولة رسمية نشارك بها قبل بطولة العالم التي ستقام في شهر ديسمبر القادم بتونس".

واستكمل: "سنقوم بعمل معسكر داخلي مغلق للاعبين الذين تأهلوا لبطولة العالم بتونس، شارك في بطولة مصر الدولية عدد كبير من الدول، وهذا كان احتكاك جيد للاعبي منتخب مصر".

وأضاف: "كان هناك دول قوية للغاية شاركت في البطولة وخاصة في بطولة الأولاد، ولكن استفاد اللاعبين كثيرًا من هذه البطولة، وحصلوا على ثقة كبيرة من البطولة، وأيضًا اللاعبين الذين لم يحققوا الفوز حصلوا على خبرة كبيرة".

وتابع ضياء: "فريق الناشئين من أهم اهتمامات اتحاد تنس الطاولة، فهم يمثلون القاعدة الأساسية للفريق الأول، إذا وُجد عندنا لاعبين ناشئين جيدين سيكون لدينا فريق أول قوي، لذلك نهتم بتمرين هؤلاء اللاعبين في الأندية".

وواصل: "دائمًا ما نتواصل مع مدربين الأندية، ونقيم معسكر دائم طوال العالم مع المنتخب، سواء يوجد بطولة مع المنتخب أو لا يوجد، يوجد من فريق الناشئين في البنات خاصة لاعبين يلعبون في أندية الأقاليم مثل الاسماعيلية، السويس، وبورسعيد".

وأردف: "الأندية التي تكون خارج القاهرة، نحاول أن نجلب لاعبيهم لكي يتأقلموا مع منتخب مصر، ونقيم لهم معسكر مغلق و يتمرنون في صالة الاتحاد باستاد القاهرة الدولي ".

وأكد: "من الصعب أن يوجد لاعب يشبه لاعب بالأخص في الألعاب الفردية، فلا يجب أن تقول من يشبه عمر عصر ولكن من الممكن أن تقول من اللاعب الذي يمتلك المميزات الشخصية التي تشبه عمر عصر".

وأوضح: "يوجد اللاعب آسر ياسين تحت 11 عام، وأيضًا أحمد الصباغ تحت 11 عام، وياسين جابر تحت 15 عام، لديهم سمات شخصية البطل، لا يوجد لاعب يشبه عمر عصر أو هنا جودة".

واختتم: "تسير رياضة تنس الطاولة على الطريق الصحيح، ويوجد لاعبين جيدين، ليس من المهم أن يكون لدينا أكثر من لاعب يشبه عمر عصر ولكن من المهم أن يكون لدينا لاعبين أقوياء مع عمر عصر".

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