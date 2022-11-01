حمد إبراهيم: المصري يحتاج إلى مزيد من الصفقات في يناير

أكد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي أن الفريق في حاجة إلى مزيد من التدعيمات خلال شهر يناير المقبل.



قال حمد إبراهيم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لدينا فريقا قويا لكننا في حاجة إلى بعض التدعيمات خلال الفترة المقبلة أيضا من أجل التطور والتحسن والظهور بشكل أفضل"



أضاف: "الهزيمة من سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى كانت مفاجأة بالنسبة لنا، والأرقام كانت في صالحنا خلال تلك المواجهة لكن في النهاية سيراميكا كليوباترا حقق الفوز، ولكننا عدنا بعد تلك المباراة بشكل قوي ولم نتأثر بها، بل شجعتنا على تقديم الأفضل"



واختتم حديثه قائلا: "إيهاب جلال أغلق على الفريق بعد تلك الهزيمة ونجحنا في العودة من جديد"

