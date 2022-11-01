مستند جديد.. الاتحاد البوليفي يكشف مفاجأة قد تقلب الموازين في قضية سافيو|خاص

كشف مارسيلو هاسينتوفيل، رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد البوليفي لكرة القدم، عن مفاجأة بشأن التحقيق مع البرازيلي مع برونو سافيو، لاعب النادي الأهلي، في واقعة اعتدائه على حكم بالدوري البوليفي.

وكان برونو سافيو غاب عن جلسة التحقيق معه في واقعة اعتدائه على حكم بالدوري البوليفي، خلال تواجد اللاعب مع فريق بوليفار، ليتعقد موقف البرازيلي.

وقال مارسيلو هاسينتوفيل في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”:" سافيو تقدم بمستند جديد خلال الأيام الماضية للدفاع عن نفسه، لكن ليس بإمكاني كشف أي تفاصيل حول هذا المستند لأنها معلومات سرية".

أضاف:" نقوم حاليا بالتحقق وفحص المعلومات المتواجدة في الملف الذي أرسله سافيو، التحقيق لا يزال جاريا ولم نصدار أي قرار حتى الآن بشأن القضية".

ويأمل البرازيلي سافيو في أن يقلب هذا المستند الموازين في قضية اتهامه بالاعتداء على حكم بالدوري البوليفي، وتجنب عقوبة الإيقاف.

تفاصيل أزمة سافيو:

في أحد لقاءات بوليفار ببطولة الدوري البوليفي وتحديدا أمام فريق ألويز ريدي في الجولة الخامسة عشر من المسابقة يوم 4 سبتمبر الماضي، قام الحكم جاد فلوريس بطرد برونو سافيو بعد احتجاج الأخير بشكل غير لائق، ومحاولة الاعتداء عليه.

وقرر الاتحاد البوليفي لكرة القدم، فتح تحقيقا بشأن واقعة محاولة سافيو سافيو الاعتداء على حكم المباراة.

وانضم برونو سافيو إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادي بوليفار البوليفي.

سافيو يسجل هدفه الأول مع الأهلي:

يذكر أن البرازيلي برونو سافيو سجل هدفه الأول بقميص النادي الأهلي أمام الزمالك، في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضي، على ملعب هزاع بن زايد بـ الإمارات، في بطولة كأس السوبر المصري.

هدف سافيو

وتوج الأهلي بطلا كأس السوبر السوبر الماضي للمرة الثانية عشر في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون.

ويستعد الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، لمواجهة الداخلية، المقرر لها غدا الأربعاء، في تمام الخامسة مساء، على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الداخلية في المركز الرابع عشر بنقطة وحيدة.